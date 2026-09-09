« C'est un génie » : Laporta rêve d'un Ballon d'Or pour Lamine Yamal

Joan Laporta a déclaré espérer que Lamine Yamal remporte le Ballon d’Or 2026, qualifiant l’attaquant du FC Barcelone de « génie ». Le président blaugrana s’est exprimé lors d’une apparition publique rapportée par le média catalan Jijantes, alors que l’ailier de 19 ans figure parmi les 30 nominés dévoilés mardi par France Football. L’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, défend de son côté depuis plusieurs semaines la candidature de Kylian Mbappé, estimant qu’un joueur peut être désigné meilleur du monde sans titre collectif. Les prises de position des dirigeants et entraîneurs se multiplient à mesure que se resserre la liste des favoris.

Une saison record en soutien de la candidature

Laporta a insisté sur la maturité du joueur autant que sur son talent. « C’est un jeune homme très mature et un joueur brillant. En ce qui me concerne, c’est un génie », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par Jijantes. Yamal arrive à cette nomination fort d’une saison 2025/26 à 24 buts et 18 passes décisives en 45 matchs, contribuant au titre de champion d’Espagne du Barça et à la Supercoupe d’Espagne, avant de participer au sacre de l’Espagne lors de la Coupe du monde 2026 cet été. « Je pense qu’il mérite pleinement d’être nominé et, honnêtement, je serais absolument ravi qu’il le remporte », a ajouté le dirigeant catalan.

Mbappé, principal rival désigné par Mourinho

Mourinho a pris position à plusieurs reprises ces dernières semaines, en conférence de presse puis aux côtés du joueur lui-même, pour soutenir la candidature de Mbappé. Le technicien portugais a fait valoir que le capitaine des Bleus, meilleur buteur de la Ligue des champions, de la Liga et de la Coupe du monde 2026 la saison passée, mérite le trophée malgré une saison sans titre collectif avec le Real Madrid. Il a comparé Mbappé à des joueurs qui, une fois retraités, « manqueront pour l’éternité », citant Diego Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazário, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Zinedine Zidane.

La liste complète des 30 nominés

Les 30 joueurs retenus par France Football sont : Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Ousmane Dembélé, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Gabriel Magalhães, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mané, Marquinhos, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, Lionel Messi, João Neves, Michael Olise, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Rodri, Fabián Ruiz, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vitinha et Vinícius Júnior.

Yamal, deuxième l’an dernier derrière Dembélé, et Mbappé figurent parmi les prétendants les plus cités aux côtés de Haaland et Kane. La cérémonie de remise du trophée, organisée par France Football, est prévue le 26 octobre à Paris.