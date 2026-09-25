Présidentielle : Emmanuel Macron n’exclut pas de se représenter après 2027

Emmanuel Macron a laissé ouverte, ce vendredi 25 septembre, la possibilité de se présenter de nouveau à une élection présidentielle après son départ de l’Élysée en 2027. Interrogé sur cette éventualité, le chef de l’État a répondu « Nous verrons », selon BFMTV.

Le président n’a toutefois annoncé aucune candidature à une future élection. Sa réponse concerne son avenir après 2027, scrutin auquel il ne pourra pas participer après deux mandats consécutifs.

Une troisième candidature consécutive impossible en 2027

Élu président en 2017 puis réélu en 2022, Emmanuel Macron terminera son deuxième mandat en 2027. L’article 6 de la Constitution prévoit qu’une même personne ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels consécutifs.

Cette règle empêche donc Macron d’exercer un troisième mandat consécutif à partir de 2027. Elle n’interdit pas à un ancien président de tenter de revenir à l’Élysée après qu’une autre personne a exercé la fonction. Une candidature lors d’une élection ultérieure resterait juridiquement possible si les dispositions constitutionnelles actuelles ne sont pas modifiées.

Le chef de l’État avait déjà confirmé son absence de la prochaine présidentielle. Dans ses vœux du 31 décembre 2025, il avait indiqué que le scrutin de 2027 serait « la première à laquelle je ne participerai pas depuis 10 ans ».

La question d’un retour après 2027 reste ouverte

La possibilité d’un retour d’Emmanuel Macron lors d’une présidentielle postérieure à 2027 a déjà été évoquée dans le débat politique français. L’échéance de 2032 est régulièrement citée, sans que le président ait déclaré son intention de s’y présenter.

La déclaration rapportée par BFMTV ne constitue donc pas une annonce pour 2032. Macron n’a donné ni calendrier ni indication sur une éventuelle future campagne.

Un retour après une interruption serait inédit sous la Ve République pour un président ayant auparavant effectué deux mandats consécutifs. Depuis l’instauration de l’élection présidentielle au suffrage universel direct en 1962, aucun chef de l’État français ayant exercé deux mandats n’a quitté la présidence avant de revenir plusieurs années plus tard pour obtenir un nouveau mandat.

La présidentielle de 2027 se prépare sans Macron

La prochaine présidentielle se déroulera en France sans Emmanuel Macron parmi les candidats. Plusieurs responsables politiques ont déjà déclaré leur candidature ou fait connaître leur intention de participer au scrutin.

Macron reste président jusqu’à l’achèvement de son second mandat en 2027. Un compte rendu du Conseil des ministres du 10 septembre 2026 faisait référence à sa dernière année pleine à la présidence.

La déclaration du 25 septembre porte ainsi uniquement sur son avenir politique après son départ de l’Élysée. Avec sa réponse « Nous verrons », Macron ne confirme aucune candidature, mais n’écarte pas la possibilité de participer à une élection présidentielle ultérieure.