Bénin : 15 millions d'euros du Luxembourg pour former aux métiers portuaires

Un espace de formation dédié aux métiers portuaires et logistiques va voir le jour au Bénin, grâce à un appui financier de 15 millions d’euros du Luxembourg — l’équivalent de 9,8 milliards de francs CFA. L’annonce est intervenue à New York, où les deux pays ont tenu leur troisième Commission mixte de coopération, en parallèle des travaux de l’Assemblée générale des Nations unies.

Deux ministres à la manœuvre

Le document engageant ce financement a été paraphé par Hugues Oscar Lokossou, ministre béninois de l’Économie et des Finances en charge de la Mobilisation des ressources extérieures et de la Gestion de la dette. Pour le Luxembourg, la signature revient à Xavier Bettel, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, en présence de son homologue chargé de la Coopération et de l’Action humanitaire.

Baptisé CAP-PORT (Compétences et Professionnalisation pour les métiers Portuaires et logistiques), le programme doit ouvrir des perspectives d’insertion professionnelle dans un secteur jugé stratégique pour l’économie béninoise. Les femmes et jeunes sans emploi de 18 à 35 ans figurent parmi les publics visés en priorité, aux côtés des actifs peu qualifiés et des employés du secteur en quête de perfectionnement.

Des compétences techniques et numériques au programme

La future offre de formation devrait couvrir un large éventail de savoir-faire : maniement et entretien des engins de manutention, respect des normes de sécurité, gestion documentaire et maîtrise des outils numériques propres au secteur portuaire. Cette initiative s’ajoute à un partenariat bilatéral déjà conséquent, dont le portefeuille actif atteint environ 95 millions d’euros.

Les discussions entre les deux délégations ont également ouvert la porte à de futurs axes de collaboration, en particulier autour des technologies de pointe, de la sécurité et de l’intelligence artificielle, identifiée comme un pilier stratégique du développement béninois. Un chantier de réflexion a par ailleurs été lancé autour du prochain Programme Indicatif de Coopération, que les deux gouvernements souhaitent arrimer au nouveau Programme d’Action gouvernemental du Bénin.

Une coopération ancrée depuis plusieurs décennies

Le Luxembourg compte parmi les bailleurs bilatéraux historiques du Bénin, avec un appui structuré depuis plusieurs décennies via des programmes indicatifs de coopération pluriannuels. Le port autonome de Cotonou, colonne vertébrale du secteur visé par CAP-PORT, représente un enjeu économique dépassant les frontières nationales : il constitue un débouché maritime essentiel pour des pays enclavés comme le Niger, le Burkina Faso ou le Mali, ce qui donne à sa modernisation une portée régionale.