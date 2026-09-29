Coopération militaire : Riyad et Rabat examinent un renforcement de leurs liens de défense

Un renforcement de la coopération de défense entre le Maroc et l’Arabie saoudite a fait l’objet d’un entretien téléphonique, lundi 28 septembre 2026. Le prince Khalid ben Salmane, ministre saoudien de la Défense, a joint Abdellatif Loudiyi, ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale. Selon ce média, les deux responsables ont évoqué les différents volets de leur coopération militaire ainsi que leurs efforts communs pour la sécurité et la stabilité de la région, au vu des développements actuels. Aucune mesure concrète n’a été annoncée à ce stade. L’appel intervient deux jours après l’envoi de messages de soutien par le roi marocain à Riyad.

Deux messages royaux envoyés le 26 septembre

Le Cabinet royal a publié un communiqué faisant état de deux messages adressés, samedi 26 septembre, au roi Salmane et au prince héritier Mohammed ben Salmane. Le roi Mohammed VI y réagit aux attaques répétées des Houthis contre le territoire saoudien. Il affirme que « toute agression contre l’Arabie saoudite est une agression contre le Maroc » et juge la sécurité du royaume saoudien, comme celle des autres membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), indissociable de celle de son pays.

D’après ces messages, le souverain condamne les frappes visant des infrastructures civiles et économiques ainsi que les tentatives dirigées contre La Mecque et Médine. Il tient pour responsables les financeurs et les fournisseurs d’armes des Houthis.

Une relation nouée depuis 2011

Le rapprochement avec le Golfe date de mai 2011. Le 10 mai, les dirigeants du CCG, réunis à Riyad, ont invité le Maroc et la Jordanie à rejoindre l’organisation. L’adhésion n’a pas abouti. Elle a été remplacée en décembre 2011 par un partenariat stratégique et un fonds de soutien de 5 milliards de dollars, soit 2,5 milliards par pays. Le Fonds saoudien de développement a accordé 1,25 milliard de dollars au Maroc dans ce cadre, selon Bladi.net.

En 2016, Mohammed VI avait déjà déclaré que la sécurité du Maroc et celle des États du Golfe étaient « une et indivisible ». Le Maroc avait rejoint en 2015 la coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen. En février 2019, des responsables marocains ont indiqué que le pays ne participait plus à ses opérations.

Le 28 février 2026, le Cabinet royal avait publié un autre communiqué, après des entretiens téléphoniques du roi avec le président des Émirats arabes unis, le roi de Bahreïn, le prince héritier saoudien et l’émir du Qatar. Le souverain y présentait la sécurité des pays du Golfe comme une composante de celle du Maroc, et toute atteinte à celle-ci comme une agression grave et inacceptable.