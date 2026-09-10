Corée du Nord : Kim Jong Un aurait un enfant plus jeune que sa fille Kim Ju Ae

Kim Jong Un aurait un enfant plus jeune que sa fille Kim Ju Ae, selon une nouvelle évaluation du renseignement sud-coréen. Le sexe de cet enfant n’a pas été établi et son identité reste inconnue.

Un enfant plus jeune que Kim Ju Ae

La famille de Kim Jong Un compterait un enfant plus jeune que Kim Ju Ae, d’après les dernières informations communiquées par le Service national du renseignement sud-coréen (NIS) le 10 septembre 2026. L’agence estime également que la jeune fille, apparue publiquement aux côtés de son père depuis 2022, est désormais considérée comme sa probable héritière.

Le renseignement sud-coréen ne précise ni le sexe ni l’identité de cet enfant. Il continue aussi d’examiner une autre possibilité : celle de l’existence d’un frère aîné de Kim Ju Ae. Selon son évaluation actuelle, même si cet enfant plus âgé existe, il ne serait pas placé en position de succéder au dirigeant nord-coréen.

Cette incertitude prolonge le mystère qui entoure la famille de Kim Jong Un. La Corée du Nord n’a jamais officiellement communiqué sur l’ensemble de ses enfants. Les informations disponibles reposent largement sur les renseignements recueillis par Séoul et sur des témoignages extérieurs.

Une famille longtemps restée secrète

Le renseignement sud-coréen avait déjà évoqué l’existence de plusieurs enfants du dirigeant nord-coréen. En août 2017, il avait indiqué que Ri Sol Ju, l’épouse de Kim Jong Un, avait vraisemblablement donné naissance à un troisième enfant en février de la même année. À l’époque, les services sud-coréens ne connaissaient ni le sexe ni le prénom du bébé.

Les informations recueillies par Séoul faisaient alors état de naissances supposées en 2010, 2013 et 2017. Le premier enfant n’a toutefois jamais été identifié publiquement. Quant à Kim Ju Ae, son existence est restée inconnue du grand public jusqu’à sa première apparition dans les médias officiels nord-coréens en novembre 2022.

Le nom de Ju Ae avait circulé bien avant cette apparition. En 2013, l’ancien basketteur américain Dennis Rodman avait déclaré avoir rencontré la famille de Kim Jong Un et tenu dans ses bras une petite fille qu’il avait présentée comme sa fille, appelée Ju Ae.

Kim Ju Ae au centre de la succession

Depuis sa première apparition officielle, Kim Ju Ae occupe une place de plus en plus visible aux côtés de son père. Elle a participé à plusieurs événements liés aux programmes militaires nord-coréens et apparaît désormais lors de cérémonies auxquelles assiste le dirigeant.

Le NIS considère actuellement qu’elle est traitée comme l’héritière de Kim Jong Un. Cette perspective serait particulièrement significative dans un pays dirigé depuis 1948 par trois générations successives d’hommes de la famille Kim : Kim Il Sung, Kim Jong Il puis Kim Jong Un.

À 42 ans, Kim Jong Un conserve toutefois le pouvoir et aucune succession officielle n’a été annoncée par Pyongyang. La place exacte de ses autres enfants dans la famille dirigeante reste donc difficile à établir.