Coupe Icare : l'ancien journaliste d'Euronews Rhal Ssan meurt dans le crash de son deltaplane en Isère

Un deltaplane biplace s’est écrasé contre une falaise dimanche 20 septembre, quelques secondes après son décollage à Saint-Hilaire-du-Touvet, en Isère. Le pilote, Rhal Ssan, 29 ans, et sa passagère, Nadège Chiffot, 45 ans, sont morts sur le coup, selon Le Dauphiné Libéré.

Un accident au décollage de la Coupe Icare

L’accident s’est produit vers 8 heures, au lieu-dit La Sapinière, lors du dernier jour de la 53e édition de la Coupe Icare, festival international de vol libre qui rassemble chaque année pilotes et spectateurs dans le massif de la Chartreuse. L’appareil aurait rencontré un problème technique juste après avoir quitté le sol, avant de heurter la paroi rocheuse. Le parachute de secours se serait déclenché sans empêcher le choc, selon Le Dauphiné Libéré. La préfecture de l’Isère a confirmé l’engagement du Peloton de gendarmerie de haute montagne, dont quatre secouristes ont été hélitreuillés pour récupérer les corps. Une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble et confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens.

Un pilote passé par le journalisme

Franco-britannique, Rhal Ssan avait couvert la Coupe Icare comme journaliste pour Euronews avant de rejoindre les rangs des bénévoles de l’événement. Il enseignait l’anglais et était maître de conférences à l’université Grenoble-Alpesdepuis près de deux ans. Né en Angleterre et installé auparavant à Londres, il s’était établi à Quaix-en-Chartreusepar passion pour le deltaplane, licencié au Delta club de Savoie. « Il avait organisé sa vie autour de ça », a témoigné Nicolas Dedisse, président du club, cité par ICI Pays de Savoie, décrivant un pilote « chevronné et très expérimenté ».

Une formation de pilote interrompue

Nadège Chiffot, originaire de Chauffailles, en Saône-et-Loire, n’avait pas encore obtenu sa licence de pilote. Elle devait débuter la semaine suivante un stage destiné à achever sa formation et à lui permettre de voler seule. Bénévole de longue date du festival comme Rhal Ssan, elle profitait du vol du dimanche matin pour progresser aux côtés d’un pilote expérimenté.

L’organisation de la Coupe Icare a suspendu son programme aérien du jour en réaction au drame et a publié en soirée une vidéo en hommage aux deux victimes. Fondée en 1974, la manifestation s’est imposée au fil des décennies comme l’un des plus grands rassemblements mondiaux de vol libre, réunissant régulièrement plusieurs centaines de milliers de spectateurs sur les six jours de festival.