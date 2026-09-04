Cristiano Ronaldo : ce qui a convaincu Postecoglou de rejoindre Al-Nassr

La possibilité de travailler avec Cristiano Ronaldo a pesé dans la décision d’Ange Postecoglou de rejoindre Al-Nassr. L’entraîneur australien considère cette expérience comme une occasion rare dans sa carrière.

La perspective de diriger Cristiano Ronaldo a compté dans le choix d’Ange Postecoglou de prendre les commandes d’Al-Nassr. Âgé de 61 ans, le technicien australien a expliqué dans le podcast The Howie Games, publié le 1er septembre 2026, que la présence du quintuple Ballon d’Or faisait partie des éléments qui l’avaient attiré vers le club de Riyad.

Postecoglou a également rejeté l’idée selon laquelle rejoindre le championnat saoudien constituerait nécessairement un recul dans sa carrière. Il a expliqué que son choix reposait davantage sur la possibilité de relever un nouveau défi, d’avoir une influence sur un projet ambitieux et de travailler avec des joueurs et entraîneurs de premier plan. « La chance d’en faire partie était importante », a-t-il expliqué au sujet de cette aventure.

Ronaldo, une occasion particulière pour Postecoglou

L’entraîneur australien a donné une dimension personnelle à sa décision. Au cours de son parcours, il a eu l’occasion de côtoyer plusieurs figures importantes du football, parmi lesquelles Ferenc Puskás, Tim Cahill et Son Heung-min.

Cette succession de rencontres avec de grands noms lui donne une raison supplémentaire d’apprécier son travail avec Ronaldo. Postecoglou estime pouvoir, à son tour, contribuer à une partie de l’histoire du Portugais, dont la fin de carrière reste fortement suivie.

L’objectif des 1 000 buts poursuivi par Ronaldo renforce aussi l’intérêt sportif de cette collaboration. Postecoglou a indiqué que l’attaquant restait très motivé malgré ses 41 ans.

Le technicien n’a toutefois pas présenté Ronaldo comme l’unique raison de son arrivée. Le développement du football saoudien, les investissements réalisés dans le championnat et la présence de grands joueurs et entraîneurs ont également pesé dans sa réflexion.

Un nouveau départ après Nottingham Forest

Cette arrivée à Al-Nassr intervient après une période compliquée pour Postecoglou en Angleterre. Nommé à Nottingham Forest en septembre 2025 après son départ de Tottenham, il n’est resté que 39 jours sur le banc du club. Forest l’avait recruté quelques mois seulement après son départ de Tottenham, où il avait remporté la Ligue Europa 2024-2025.

Son passage à Forest s’était terminé après huit rencontres sans victoire, selon le bilan rapporté par les sources consacrées à son passage au club.

Son expérience à Tottenham avait pourtant connu une issue beaucoup plus favorable sur le plan européen. Sous ses ordres, les Spurs avaient remporté leur premier trophée majeur depuis 17 ans avec le sacre en Ligue Europa en mai 2025.

À Al-Nassr, Postecoglou dispose désormais d’un contrat de deux ans et d’une nouvelle occasion de travailler avec l’un des joueurs les plus marquants de l’histoire du football.