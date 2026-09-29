Cristiano Ronaldo : cette habitude liée à ses pieds qu’il conserve depuis plusieurs années

Une nouvelle photo de Cristiano Ronaldo a attiré l’attention sur un détail que le Portugais affiche régulièrement depuis plusieurs années : ses ongles de pieds vernis en noir.

Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois attiré les regards sur une partie de son corps que les amateurs de football voient rarement. Une photo publiée le 26 septembre 2026 sur Instagram a montré l’attaquant portugais avec les ongles des orteils entièrement peints en noir. Le cliché a été pris alors que le joueur se préparait pour le match du Portugal contre la Norvège.

Pourtant, ce choix n’est pas nouveau chez Cristiano Ronaldo. Selon plusieurs médias, dont The Athletic, le joueur d’Al-Nassr conserve cette habitude depuis plusieurs années. Il a déjà été photographié avec les ongles noirs à différentes occasions, notamment après des séances d’entraînement, lors de passages au sauna ou encore pendant des vacances en famille.

Cette pratique serait liée à la protection de ses ongles. Selon SPORTBible, le quintuple Ballon d’Or utiliserait le vernis noir dans le but de limiter l’exposition aux bactéries et aux champignons. Une explication qui prend un certain sens au regard du quotidien d’un footballeur professionnel.

Un risque bien connu des sportifs

Les pieds des sportifs sont en effet soumis à des conditions particulièrement favorables au développement des mycoses. Les longues heures passées dans des chaussures fermées, auxquelles s’ajoutent la transpiration, la chaleur, l’humidité et les frottements, créent un environnement propice à certaines infections de la peau et des ongles. Les sportifs pratiquant régulièrement une activité intense sont donc particulièrement concernés par ces problèmes.

Cristiano Ronaldo, qui enchaîne entraînements, matchs et séances de récupération, passe lui aussi une grande partie de son temps avec les pieds enfermés dans des chaussures de sport. Ses habitudes de préparation et de récupération accordent d’ailleurs une place importante aux soins du corps.

Il convient toutefois de ne pas présenter le vernis noir comme un traitement médical contre les mycoses. L’intérêt précis de cette pratique pour Cristiano Ronaldo reste surtout rapporté par les médias et ne signifie pas qu’un simple vernis cosmétique puisse empêcher une infection.

À 41 ans, le Portugais continue donc d’entretenir cette habitude particulière. La récente photo n’a finalement fait que remettre sous les projecteurs un détail qu’il affiche depuis longtemps.