Bénin : 3 250 cartouches de calibre 12 saisies à Parakou, le convoyeur en fuite

3 250 cartouches de calibre 12 ont été saisies le lundi 28 septembre à Parakou. Un homme est détenu par la police, tandis que le convoyeur présumé du chargement est en fuite. Le lot, réparti en treize cartons venait de Djougou, selon les faits rapportés par la police.

Une moto sans plaque repérée sur renseignement

L’opération a eu lieu vers 12 h 30. Des policiers du deuxième arrondissement de Parakou ont arrêté une moto Bajaj sans immatriculation qu’ils jugeaient suspecte. D’après la police, l’opération s’appuyait sur une information reçue avant le passage de la moto. La fouille a permis de découvrir des munitions cachées dans les sacs. Un homme a été interpellé sur place.

Un second homme en fuite

À l’arrivée des policiers, celui que les enquêteurs présentent comme le convoyeur s’est échappé. Il a laissé derrière lui une moto Dayang dépourvue de plaque. Son identité n’a pas été communiquée. La personne arrêtée est actuellement dans les locaux du commissariat et sera transférée à la Police républicaine. Les recherches doivent établir la provenance de ces munitions et les personnes impliquées.