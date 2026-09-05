Cristiano Ronaldo : Modrić révèle son pronostic sur la suite de sa carrière

Cristiano Ronaldo devrait atteindre les 1 000 buts officiels, selon Luka Modrić, qui estime aussi que l’attaquant portugais pourrait continuer à marquer jusqu’à 50 ans s’il souhaite prolonger sa carrière.

Cristiano Ronaldo devrait atteindre la barre des 1 000 buts officiels, selon Luka Modrić. L’ancien milieu de terrain du Real Madrid, interrogé par AS, assure ne pas avoir de doute sur la capacité du Portugais à atteindre ce cap alors qu’il lui manque actuellement 22 réalisations.

À 41 ans, Ronaldo totalise 978 buts officiels en carrière selon le décompte repris par AS. Son dernier but a été inscrit le 28 août avec Al-Nassr contre Al-Taawoun, ce qui l’a placé à 22 unités de la barre symbolique des 1 000.

Modrić voit Ronaldo atteindre les 1 000 buts

Pour Modrić, la question semble davantage être celle du moment où Ronaldo atteindra ce chiffre que celle de sa capacité à y parvenir. « Je n’ai aucun doute qu’il atteindra ce nombre », a déclaré le Croate dans son entretien avec AS.

Le joueur de l’AC Milan a également rappelé la capacité de son ancien coéquipier à maintenir un niveau de performance élevé malgré son âge. Il estime que son ancien partenaire possède encore suffisamment de temps pour atteindre son objectif et souligne son investissement dans chaque rencontre.

Les deux joueurs ont partagé plusieurs saisons au Real Madrid. Durant cette période, ils ont remporté plusieurs trophées majeurs, dont quatre Ligues des champions ensemble. Ronaldo a également terminé son passage à Madrid avec 451 buts selon les statistiques reprises par AS, faisant de lui le meilleur buteur de l’histoire du club espagnol.

Une carrière qui pourrait aller jusqu’à 50 ans

La déclaration la plus surprenante de Modrić concerne toutefois la durée de la carrière de Ronaldo. Le Croate considère que son ancien coéquipier pourrait continuer à trouver le chemin des filets pendant encore plusieurs années.

« Il continuera à marquer des buts même s’il veut jouer jusqu’à 50 ans », a-t-il estimé. Cette projection reste naturellement liée à la volonté du Portugais de poursuivre sa carrière et à son état physique dans les prochaines saisons.

Modrić attribue cette longévité à plusieurs caractéristiques du Portugais, parmi lesquelles son caractère, sa confiance en lui et sa détermination. Il rappelle aussi l’attachement qu’il conserve envers celui avec qui il a partagé une partie importante de sa carrière au Real Madrid.

Ronaldo poursuit sa course vers un nouveau cap

Le chiffre de 1 000 buts constituerait un nouveau jalon majeur pour Ronaldo. À ce jour, AS présente le Portugais comme étant à 22 buts de cette marque, qu’aucun autre joueur n’a atteinte dans le football professionnel masculin.

Son parcours international illustre également cette longévité. Ronaldo détient déjà le record mondial du nombre de buts avec une sélection masculine, avec 146 réalisations pour le Portugal, selon l’UEFA. Il est aussi devenu en 2026 le premier joueur à avoir marqué lors de six éditions différentes de la Coupe du monde.