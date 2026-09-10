Critiqué pour son manque d'implication défensive, Mbappé sort une punchline imparable

Kylian Mbappé a justifié son faible volume de course sur le terrain dans un entretien accordé à France Football, publié le 10 septembre 2026. Interrogé sur le décalage entre ses statistiques offensives et les reproches visant son investissement collectif, le capitaine des Bleus a livré une réponse frontale aux observateurs qui pointent son jeu sans ballon.

Une explication centrée sur son statut

L’attaquant du Real Madrid a d’abord reconnu le problème avant de le relativiser. Je pense que ce n’est pas normal, mais c’est la vie de quelqu’un qui a côtoyé l’excellence pendant des années, a-t-il expliqué. Selon lui, la nouveauté qu’il représentait à ses débuts a disparu : tout le monde connaît désormais l’étendue de son talent, ce qui déplacerait l’attention vers ses manques plutôt que vers ses qualités.

Le joueur de 27 ans a également évoqué un mécanisme qu’il juge propre à la nature humaine. Quand un joueur démontre ses capacités depuis une décennie, le public cesserait de s’y intéresser pour se concentrer sur ce qu’il ne fait pas, a-t-il résumé. Il dit avoir appris à distinguer les critiques constructives de celles qu’il considère infondées, tout en assumant recevoir l’avis contradictoire de millions d’observateurs à chaque match.

Le but comme seul critère revendiqué

La sortie la plus commentée reste sa conclusion sur la finalité du football. Un joueur qui marque des buts ne sera jamais un problème dans une équipe, a-t-il affirmé, ajoutant n’avoir jamais vu une équipe remporter un titre en restant muet devant le but. Cette punchline tranche avec les critiques répétées formulées ces derniers mois en France et en Espagne sur les distances parcourues par le joueur pendant les matchs.

Ces critiques ont été relayées par des consultants comme Daniel Riolo et Jérôme Rothen, qui jugent le discours du natif de Bondy trop centré sur l’individuel au détriment de l’esprit d’équipe. Le sélectionneur Didier Deschamps avait pour sa part pris la défense de son capitaine, estimant que son profil explosif ne se prête pas à un gros volume de course et qu’exiger l’inverse reviendrait à mal utiliser ses qualités spécifiques.

Un débat récurrent depuis les débuts à Monaco

Les critiques sur l’implication défensive de Mbappé ne sont pas nouvelles. Repéré lors du Tournoi de Montaigu en 2014, l’attaquant avait déjà posé question à son éducateur chez les U17 de l’AS Monaco, Bruno Irles, qui lui reprochait son manque d’engagement dans le replacement défensif. Le même reproche a resurgi début septembre 2026 : en conférence de presse avant un match de Ligue des champions face à l’Inter Milan, Mbappé avait été comparé à Ousmane Dembélé et Raphinha, réputés plus actifs dans le pressing. Il avait alors reconnu une marge de progression, tout en refusant les comparaisons individuelles qu’il juge stériles.