De Savalou à Nikki et Dassa : Le rôle de représentation nationale de Djogbénou salué à l’État-major

Un passage de la présentation de Joseph Fifamin Djogbénou devant les officiers des Forces de défense et de sécurité, mercredi 23 septembre 2026, a mis en lumière une dimension moins souvent relevée de sa fonction : sa présence dans différents espaces de la vie nationale.

Avant de lui céder la parole à l’occasion de la Conférence de stratégie, de culture générale, d’information, il a été salué son « rôle de représentation au plan national ». Pour illustrer, l’officier a cité plusieurs présences récentes du président de l’Assemblée nationale : la fête de l’igname à Savalou, la Gaani à Nikki ou encore le pèlerinage à la grotte mariale d’Arigbo de Dassa.

Des rendez-vous différents par leur nature, leurs traditions et leurs publics, mais qui ont en commun de rassembler différentes composantes de la société béninoise. « Merci beaucoup pour ce rôle de représentation au plan national », a déclaré l’orateur devant les officiers.

La remarque élargit ainsi le regard porté sur la fonction de président de l’Assemblée nationale. Au-delà de la conduite des travaux parlementaires, elle comporte aussi une dimension de représentation de l’institution dans des moments où s’expriment les réalités culturelles, traditionnelles, sociales ou spirituelles du pays.

La présentation faite à l’État-major n’en faisait pas une doctrine institutionnelle. Elle relevait plutôt, à travers quelques exemples concrets, la régularité d’une présence du président de l’Assemblée nationale dans plusieurs espaces de la vie nationale.

À Savalou, Nikki, Dassa comme dans beaucoup d’autres localités, cette présence participe ainsi d’une manière d’exercer la représentation parlementaire : aller au contact des différentes expressions de la Nation.