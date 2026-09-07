Décès de Hafidh Ameir, mari de la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan, à 76 ans

Hafidh Ameir Hassan est mort ce lundi 7 septembre à l’hôpital Emilio Mzena Memorial de Zanzibar, où il était soigné pour une maladie cardiaque. Le décès de l’époux de la présidente tanzanienneSamia Suluhu Hassan, survenu vers 8 heures du matin, a été confirmé par le vice-président Deogratius Ndejembi dans une déclaration officielle. L’homme avait 76 ans.

Une annonce faite depuis Dodoma

Dans un communiqué diffusé à la télévision depuis la capitale administrative Dodoma, le vice-président a exprimé la tristesse du gouvernement face à cette perte. « C’est avec une profonde tristesse que je vous annonce le décès de l’honorable Hafidh Ameir Hassan, époux de la présidente de la République-Unie de Tanzanie », a déclaré Ndejembi, qui a présenté ses condoléances à la cheffe de l’État, à sa famille ainsi qu’à l’ensemble des Tanzaniens. Selon ses précisions, les cérémonies funéraires se déroulent actuellement à Kizimkazi, dans la région du Sud-Unguja à Zanzibar, région où la famille du défunt conserve des racines.

Les autorités kenyanes ont réagi rapidement à l’annonce. Le président William Ruto a fait parvenir un message de condoléances à la présidente Samia, assurant du soutien du Kenya à la Tanzanie dans cette épreuve.

Un agriculteur devenu premier « First Gentleman » d’Afrique de l’Est

Formé à l’agronomie, Ameir a mené l’essentiel de sa carrière comme agriculteur et cadre du secteur public, loin des projecteurs. Sa notoriété a changé de dimension en mars 2021, lorsque Samia Suluhu Hassan a accédé à la présidence de la Tanzanie à la suite du décès de son prédécesseur, John Magufuli, emporté par la maladie en pleine pandémie de Covid-19. Ameir est alors devenu le tout premier homme à porter le titre de « First Gentleman » en Tanzanie, et plus largement le premier conjoint masculin d’un chef d’État en exercice dans l’histoire de l’Afrique de l’Est.

Le couple, marié en 1978, a eu quatre enfants — trois fils et une fille. Leur fille, Wanu Hafidh Ameir, a elle aussi embrassé une carrière politique : elle a siégé à la Chambre des représentants de Zanzibar avant d’occuper des fonctions au sein du gouvernement tanzanien, poursuivant ainsi l’engagement public initié par ses parents.

Un profil resté discret malgré la fonction présidentielle

Contrairement à d’autres conjoints de chefs d’État africains, Ameir s’était toujours tenu à l’écart de la scène médiatique, y compris après l’accession de son épouse au pouvoir. Samia Suluhu Hassan, née en 1960 à Makunduchi, à Zanzibar, reste à ce jour la première femme à diriger la Tanzanie, un pays qu’elle gouverne depuis plus de cinq ans après avoir occupé la vice-présidence entre 2015 et 2021. .