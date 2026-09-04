Décès de Husky Kihal : 55 films au compteur, le parcours méconnu du légiste d'Astrid et Raphaëlle

Husky Kihal s’est éteint le 3 septembre 2026, à l’âge de 64 ans. C’est son agent, Sophie Lemaître, qui a fait part de la nouvelle le lendemain, dans un message publié sur les réseaux sociaux. La cause du décès n’a pour l’instant fait l’objet d’aucune communication officielle.

Un second rôle devenu visage familier

Avant de devenir une figure récurrente de la télévision française, l’acteur né à Lyon en 1961 avait construit sa carrière loin des projecteurs, enchaînant les seconds rôles depuis la fin des années 1990. Sa filmographie compte plus de 55 titres, entre cinéma et télévision.

C’est dans Astrid et Raphaëlle, série policière diffusée sur France 2 depuis 2019, qu’il trouve son rôle le plus marquant : celui d’Henri Fournier, le médecin légiste de la série. D’abord réservé face à l’enquêtrice principale, le personnage finit par nouer avec elle une complicité professionnelle, séduit par sa perspicacité, et devient au fil des saisons un allié précieux de l’équipe. Kihal partageait l’affiche avec Sara Mortensen et Lola Dewaere, qui incarnent respectivement Astrid Nielsen et Raphaëlle Coste.

Avant ce rôle, le comédien avait multiplié les apparitions dans des productions du cinéma français, dont Taxi 4 de Gérard Krawczyk, sorti en 2007. Le film, quatrième volet de la saga initiée par Luc Besson, avait rassemblé plus de 65 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 17,5 millions de dollars. Kihal y tenait un rôle secondaire, celui d’un collègue du personnage principal.

Il avait également figuré dans La Vie scolaire de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, Hors normes d’Éric Toledano et Olivier Nakache, ainsi que dans Les Tuche 4 d’Olivier Baroux.

Hommages de ses partenaires de jeu

L’annonce de sa disparition a suscité de nombreuses réactions dans le milieu du cinéma et de la télévision. Ses partenaires de la série ont publiquement salué sa mémoire sur les réseaux sociaux. Dans son message, Sophie Lemaître a décrit un comédien qu’elle qualifie de « merveilleux » et d' »ami des plus précieux », rappelant qu’il « aimait la vie ».

Une carrière aussi derrière la caméra

Kihal était également actif en dehors du jeu d’acteur : il avait écrit et réalisé le court-métrage. Le rendez-vous en 1999, puis réalisé Out of Frame/Hors Champ en 2018.