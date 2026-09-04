Diomandé peu utilisé au Real Madrid : Mourinho justifie sa patience malgré les 125 millions d'euros

Yan Diomandé n’a disputé que quelques minutes depuis le début de la saison au Real Madrid, malgré son statut de recrue la plus chère de l’histoire du club. Après la rencontre face à Malaga, José Mourinho a expliqué vouloir intégrer progressivement l’ailier ivoirien de 19 ans, sans céder à la pression liée à son transfert record.

Une intégration pensée sur la durée

L’entraîneur portugais a détaillé sa méthode : « Il doit y aller petit à petit. Il travaille beaucoup et bien« , a-t-il déclaré. Selon lui, le jeune joueur ferait preuve d’une attitude exemplaire à l’entraînement, décrite comme ouverte et humble, avec une volonté d’apprentissage auprès de ses coéquipiers plus expérimentés.

Mourinho a également tenu à dissocier la valeur sportive de Diomandé de son prix d’achat. « Je ne peux pas regarder les 120 ou 130 millions. Je dois regarder un joueur qui vient de réaliser une très bonne saison à Leipzig », a-t-il ajouté, renvoyant directement au parcours du joueur avant son arrivée en Espagne.

Un transfert express depuis les États-Unis

Le montant exact de l’opération varie selon les sources, entre 125 et 140 millions d’euros bonus compris, ce qui en ferait tout de même le transfert le plus onéreux jamais réalisé par le club madrilène. L’accord avec le RB Leipzig a été officialisé le 6 août dernier, sous la forme d’un contrat de sept ans courant jusqu’en 2033.

Le RB Leipzig avait déboursé environ 20 millions d’euros pour recruter Diomandé, un montant jugé élevé à l’époque pour un joueur ne comptant qu’une dizaine de matches avec le Leganés. Deux ans plus tôt seulement, l’ailier évoluait encore à la DME Academy, en Floride, loin des standards européens. Sa première saison en Bundesliga s’est soldée par 13 buts et 10 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues, un rendement qui a convaincu Madrid de devancer le Paris Saint-Germain, initialement privilégié par le joueur avant que le club français ne se retire des discussions.

Une pression inédite pour un joueur de 19 ans

Ce montant dépasse les sommes déboursées par le Real Madrid pour Jude Bellingham ou Eden Hazard, deux recrues arrivées avec un statut international déjà établi. Diomandé, lui, ne compte qu’une seule saison au plus haut niveau européen avant son arrivée, ce qui expliquerait la prudence affichée par son entraîneur quant à son temps de jeu.