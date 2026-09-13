Diplomatie : les Etats-Unis gagnent un bras-de-fer contre la France après des excuses officielles de Paris

Washington a obtenu gain de cause face à Paris dans le dossier de son futur ambassadeur. La diplomatie française a publié vendredi un communiqué exprimant ses regrets après un message critique sur X, selon le quotidien France Mag, un geste qui devrait permettre de lever le blocage américain visant la nomination d’Aurélien Lechevallier comme ambassadeur de France à Washington. Ce dénouement fait suite au goût du président américain Donald Trump pour l’épreuve de force diplomatique depuis son retour au pouvoir en janvier 2026, la France ayant déjà connu un précédent avec l’ambassadeur américain Charles Kushner, sanctionné pour avoir boudé une convocation au Quai d’Orsay.

Un message du 25 juillet à l’origine du blocage

Le 25 juillet, la diplomatie française avait publié sur X un message jugeant que Washington ne pouvait plus servir de référence sur la question des libertés fondamentales, dans le contexte de la non-reconduction de Volker Türk à la tête du Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU. Les États-Unis avaient réagi en bloquant la procédure d’agrément de Lechevallier, un fait inédit entre les deux pays alliés. Directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot et camarade de promotion d’Emmanuel Macron à Sciences Po et à l’École nationale d’administration, le diplomate de 50 ans devait initialement prendre son poste fin septembre en remplacement de Laurent Bili. Ancien conseiller diplomatique adjoint à la présidence, il a occupé les fonctions d’ambassadeur en Afrique du Sud, au Lesotho et au Malawi.

Des précédents de rapport de force avec plusieurs alliés

Cet épisode s’ajoute à une liste de tensions entre Trump et les capitales alliées depuis son retour à la Maison Blanche. En janvier, le président américain avait rendu publique une conversation privée avec Macron, révélant un message dans lequel le chef de l’État français lui proposait d’organiser un sommet du G7 à Paris. Le même mois, il avait menacé d’imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français pour pousser Macron à rejoindre son initiative « Board of Peace« . En février, l’ambassadeur américain à Paris, Kushner, avait accusé la France de laxisme face à l’antisémitisme, provoquant une convocation au Quai d’Orsay à laquelle il ne s’était pas présenté — un épisode que Macron avait qualifié de « déclaration inacceptable pour quelqu’un censé être diplomate« , selon des propos rapportés par plusieurs médias français. Kushner avait récidivé en août en ignorant une nouvelle convocation liée à la mort d’un militant d’extrême droite à Lyon, ce qui lui avait valu d’être écarté des rencontres avec les membres du gouvernement français.

Un précédent commercial en 2019

Les tensions entre Paris et Washington sous l’ère Trump remontent à 2017, lorsque le président américain avait salué la « campagne extraordinaire » de Macron lors de son élection. En 2019, Paris avait instauré une taxation visant les grandes entreprises technologiques américaines, ce qui avait provoqué la colère de Trump, qui avait jugé la mesure « stupide » et brandi la menace de sanctions économiques, avant qu’un accord international à l’OCDE ne mette fin au différend.