Éducation : Ibrahim Traoré inaugure le premier d'une série de 40 complexes universitaires au Burkina Faso

Le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, a inauguré vendredi 11 septembre 2026 un complexe d’infrastructures académiques à l’Université Nazi-Boni, à Nasso, dans la périphérie de Bobo-Dioulasso. L’ouvrage compte un amphithéâtre de 1 200 places, quatre mini-amphithéâtres de 210 places et six laboratoires pouvant accueillir plus d’une centaine d’étudiants lors des travaux pratiques.

Selon la Direction de la communication de la Présidence du Faso, cette réalisation est la première d’une série de 12 infrastructures actuellement en chantier à travers le pays, sur un total de 40 complexes prévus dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour une Éducation de Qualité pour tous (IPEQ).

Un ouvrage pensé pour la formation pratique

Au-delà de l’amphithéâtre principal, le complexe intègre trois salles pédagogiques de 115 places chacune ainsi qu’un bloc administratif situé au premier étage, comprenant bureaux, salles de réunion et une salle de vidéosurveillance. Les six laboratoires, présentés comme ultra-modernes, doivent permettre aux étudiants de mener des travaux pratiques dans de meilleures conditions.

L’artisanat local mis à contribution

Le mobilier du complexe a été conçu et fourni par des artisans de la région du Guiriko, conformément à une orientation donnée par le chef de l’État de privilégier l’expertise nationale plutôt que l’importation. Dès février 2026, le coordonnateur technique de l’IPEQ, Raymond Ouoba, avait rencontré une délégation d’artisans sur le site du chantier pour recueillir leurs propositions d’équipement.

L’inauguration de ce vendredi s’est déroulée en marge d’un déplacement présidentiel entamé le 8 septembre à Bobo-Dioulasso, au cours duquel le complexe industriel textile TEXFORCES-BF avait également été inauguré. Fondée en 1995 sous le nom d’Université polytechnique de Bobo-Dioulasso puis rebaptisée en 2017, l’Université Nazi-Boni figure parmi les trois universités publiques du Burkina Faso.