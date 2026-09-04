Éliminatoires CAN 2027 : 48 sélections en lice pour 24 places, coup d'envoi le 24 septembre

Les 48 sélections engagées dans les éliminatoires de la CAN 2027 débuteront leur parcours le 24 septembre 2026, tandis que la phase finale se déroulera au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. La CAF a arrêté le calendrier des deux premières journées, avec des rencontres prévues jusqu’au 6 octobre.



Réparties en 12 groupes de quatre équipes, les sélections disputeront six journées pour déterminer les qualifiés. Les troisième et quatrième journées auront lieu du 9 au 17 novembre 2026, avant les deux dernières journées programmées du 22 au 30 mars 2027. Pour la première journée, plusieurs affiches retiennent l’attention.

La Côte d’Ivoire recevra le Ghana le 24 septembre, tandis que le Cameroun affrontera les Comores. Le Sénégal sera opposé au Mozambique, l’Égypte jouera contre l’Angola et l’Algérie accueillera la Zambie. La deuxième journée proposera également plusieurs confrontations attendues, dont Lesotho-Maroc, Éthiopie-Sénégal, Burundi-Algérie, Zimbabwe-RD Congo et Botswana-Tunisie.

Kenya, Ouganda et Tanzanie : des infrastructures renforcées

Les trois pays organisateurs disposent déjà d’une expérience récente des grandes compétitions africaines. Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie ont accueilli ensemble le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2024. Cette compétition leur a permis de travailler sur la gestion des stades, la sécurité, les déplacements, l’accueil du public et l’organisation des matchs. Depuis cette expérience, les préparatifs ont été renforcés.

Au Kenya, la CAF a inspecté le nouveau Talanta Stadium de Nairobi, dont la capacité annoncée atteint 60 000 places, ainsi que plusieurs sites d’entraînement, hôtels et installations aéroportuaires. Le pays dispose également du stade Kasarani et du stade Nyayo. En Ouganda, les infrastructures comprennent le Mandela National Stadium de Kampala, tandis que la Tanzanie peut compter sur le Benjamin Mkapa Stadium de Dar es Salaam et sur d’autres installations sportives réparties dans le pays. Des travaux et projets d’infrastructures ont également été engagés dans les trois États afin de répondre aux exigences de la CAF.

Une première historique pour trois pays d’Afrique de l’Est

La CAN 2027 constituera une première dans l’histoire de la compétition : ce sera la première édition organisée conjointement par trois pays. Elle marquera aussi le retour du tournoi en Afrique de l’Est après plus de cinq décennies. La dernière CAN organisée dans cette partie du continent remonte à 1976, en Éthiopie.

La CAF a également relevé les capacités touristiques de la région. Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie disposent de parcs naturels, de réserves animalières et de destinations touristiques susceptibles d’accompagner l’affluence liée à la compétition. La phase finale est prévue du 19 juin au 17 juillet 2027. Pour les trois pays hôtes, l’enjeu sera donc de transformer les investissements réalisés et l’expérience acquise lors du CHAN 2024 en une organisation répondant aux standards de la plus importante compétition de sélections du continent.