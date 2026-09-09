Elle voulait tuer des rats, ses jumeaux meurent après avoir mangé le pain empoisonné au Nigéria

Deux jumeaux de 4 ans sont morts au Nigéria après avoir mangé du pain contenant du raticide que leur mère aurait placé pour éliminer des rats dans la maison. Le drame aurait coûté la vie aux deux enfants le même jour, selon le témoignage publié par la femme d’affaires Chioma Ifeanyi-Eze.

Le pain empoisonné retrouvé par les enfants

D’après le récit de Chioma Ifeanyi-Eze, la mère des garçons travaillait comme femme de ménage chez sa propre mère. Pour se débarrasser des rats présents dans le logement, elle aurait préparé du pain avec un produit destiné à tuer les rongeurs, puis l’aurait déposé dans un endroit qu’elle pensait difficilement accessible.

L’un des jumeaux aurait toutefois retrouvé l’appât. Après avoir consommé une partie du pain, il en aurait donné à son frère. Les deux enfants auraient ensuite été victimes d’une intoxication mortelle, selon le témoignage rapporté.

« La femme qui nettoie la maison de ma mère a perdu ses deux jumeaux de 4 ans », a écrit Chioma Ifeanyi-Eze dans sa publication sur Facebook.

La source ne précise ni le nom de la mère, ni celui des enfants, ni le lieu exact du drame. Elle ne donne pas non plus de détails sur le produit utilisé ou sur une éventuelle enquête des autorités. Les circonstances et la cause médicale des décès restent donc rapportées sur la base de ce témoignage.

Une mère qui perd deux de ses cinq enfants

Selon Chioma Ifeanyi-Eze, la femme avait cinq enfants avant le drame. Elle aurait ainsi perdu ses deux garçons dans la même journée.

La femme d’affaires a également indiqué que sa mère, chez qui la mère des enfants travaillait, était profondément affectée par leur disparition. Elle a décrit l’employée comme une personne particulièrement dévouée à son travail.

« Elle avait cinq enfants et deux sont partis en une seule journée », a-t-elle écrit pour évoquer l’ampleur du drame familial.

Aucune information indépendante citée dans le témoignage ne permet pour l’heure de préciser les circonstances médicales ayant suivi l’ingestion du produit.

Les raticides présentent un risque d’intoxication

Les produits utilisés contre les rats peuvent provoquer des intoxications graves lorsqu’ils sont ingérés accidentellement. Le centre antipoison de l’hôpital pour enfants de Philadelphie rappelle que certains rodenticides sont présentés sous forme d’appâts alimentaires, ce qui peut faciliter leur ingestion par des enfants.

Le risque accidentel chez les jeunes enfants est documenté depuis plusieurs années. Une étude publiée en 1996 dans Australian and New Zealand Journal of Public Health avait examiné 128 cas d’exposition à des rodenticides chez des enfants de moins de 5 ans : 90 % des enfants avaient eux-mêmes trouvé le produit à l’endroit où il avait été placé.

Dans le cas rapporté au Nigéria, le type exact de raticide utilisé n’a pas été communiqué. La publication de Chioma Ifeanyi-Eze constitue, à ce stade, la source du récit sur les circonstances de la mort des deux jumeaux.