En club, Haaland surpasse Mbappé et Ronaldo pour les 300 buts, mais reste coincé derrière Messi

En seulement 368 matches, Erling Haaland a rejoint le club très fermé des attaquants les plus rapides à atteindre 300 buts en carrière, devançant sur ce critère Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo, mais pas Lionel Messi. Le cap a été franchi samedi 5 septembre, lors de la victoire 1-0 de Manchester City contre Coventry City.

Trois apparitions manquées face au record de Messi

Mbappé avait eu besoin de 402 matches pour inscrire ses 300 premiers buts en club, et Ronaldo de 499. Haaland fait donc largement mieux que ces deux références, mais reste devancé par Messi, auteur de son 300e but en seulement 365 rencontres durant son passage au FC Barcelone. L’Argentin avait atteint cette marque en 2013, lors d’une victoire contre Grenade, où il avait même inscrit un 301e but dans la foulée. Haaland n’a donc manqué le record de Messi que de trois apparitions.

Un but de la tête et un cap symbolique

Le 300e but du Norvégien est venu à la 26e minute, sur un centre d’Antoine Semenyo repris de la tête. Cette réalisation a permis à City de décrocher sa troisième victoire en trois journées de Premier League et de s’installer provisoirement en tête du classement, avant le choc entre Arsenal et Chelsea. Il s’agissait aussi de son troisième but en championnat depuis le début de la saison.

La répartition de ses 300 réalisations à travers quatre clubs différents montre l’ampleur de sa progression : 20 buts avec Molde, 29 avec le Red Bull Salzbourg, 86 sous le maillot du Borussia Dortmund et 165 avec Manchester City. Plus de la moitié de son total a donc été inscrite depuis son arrivée chez les Citizens à l’été 2022, où il compte désormais 165 buts en 202 apparitions toutes compétitions confondues.

Une progression déjà marquée par plusieurs records

Ce nouveau jalon confirme une trajectoire déjà jalonnée de marques établies depuis ses débuts professionnels. En Ligue des champions, sa liste de victimes compte 19 clubs différents sur les 27 qu’il a affrontés : Séville a encaissé six buts en trois rencontres, tout comme le RB Leipzig en quatre matches. Haaland détient également le record de rapidité pour atteindre 30 puis 35 buts dans la compétition, devant les marques précédemment établies par Ruud van Nistelrooy.

En Premier League, il conserve le record du plus grand nombre de buts sur une seule saison (36 en 2022-2023) et celui du joueur le plus rapide à atteindre les 100 buts dans le championnat anglais. À 26 ans, avec ce total de 300 buts en club obtenu plus vite que Mbappé et Ronaldo, seul le rythme de Messi continue d’échapper au Norvégien, qui reste sur une trajectoire susceptible de le rapprocher encore de ce dernier record lors des prochaines saisons.