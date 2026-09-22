En marge de l’ONU, Israël avertit les dirigeants iraniens : « Nous savons où ils se cachent »

L’ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU, Danny Danon, a affirmé mardi 22 septembre à New York que son pays connaissait la localisation des dirigeants de l’Iran. Le diplomate israélien a accompagné cette affirmation d’un avertissement en cas de nouvelle attaque contre son pays.

« Nous savons où se cachent les dirigeants iraniens. Nous savons ce qu’ils font », a déclaré Danon. Il a ensuite assuré qu’une attaque iranienne exposerait les responsables du pays à une riposte israélienne susceptible de les atteindre rapidement.

Cette déclaration prolonge des propos tenus quelques jours auparavant. Le 19 septembre, interrogé par Fox News sur le programme nucléaire iranien, Danon avait affirmé qu’Israël possédait des capacités de renseignement lui permettant de surveiller les activités nucléaires iraniennes et de viser des responsables du pays si une menace était identifiée.

Une déclaration en marge de l’Assemblée générale de l’ONU

L’avertissement est formulé pendant la semaine de l’Assemblée générale des Nations unies, où la guerre avec l’Iran fait partie des sujets abordés par les dirigeants présents à New York. Le président américain Donald Trump doit y consacrer une partie de ses échanges avec plusieurs responsables de la région.

La délégation iranienne est également présente. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi est arrivé à New York avec l’intention annoncée de rencontrer plusieurs responsables et ministres étrangers en marge des travaux de l’Assemblée générale.

Les déclarations de Danon renvoient aussi aux capacités de renseignement revendiquées depuis plusieurs mois par Israël. Dès juin 2025, l’ambassadeur avait expliqué sur CNN que son pays disposait d’informations sur les responsables iraniens et des moyens militaires permettant de les prendre pour cible.

Les dirigeants iraniens visés dès les premières frappes

Cette capacité avait été démontrée dès le début de la guerre de douze jours entre Israël et l’Iran, en juin 2025. Les premières frappes israéliennes avaient tué plusieurs figures centrales de l’appareil militaire iranien, dont Hossein Salami, commandant en chef des Gardiens de la révolution, et Mohammad Bagheri, chef d’état-major des forces armées.

Les attaques avaient aussi touché plusieurs responsables liés aux programmes nucléaire et balistique. Israël avait ainsi cherché, dès les premières heures de son opération, à désorganiser simultanément plusieurs niveaux du commandement militaire iranien. La guerre déclenchée en février 2026 a porté cette stratégie à un autre niveau avec l’engagement direct des États-Unis aux côtés d’Israël. Les opérations américano-israéliennes ont alors visé des responsables situés au sommet de l’appareil politique et sécuritaire iranien.

Le guide suprême Ali Khamenei a été tué au début de cette nouvelle phase de la guerre. Sa disparition et celle d’autres responsables ont obligé Téhéran à renouveler une partie de sa direction politique et militaire. Ces précédents donnent une portée particulière aux déclarations actuelles de Danon : lorsqu’il affirme qu’Israël connaît la localisation de responsables iraniens, il évoque une capacité que son pays revendiquait déjà avant les opérations ayant éliminé plusieurs hauts responsables. En juin 2025, il avait ainsi déclaré que les opérations des services israéliens avaient démontré l’étendue des renseignements disponibles sur la direction iranienne.

Danon adresse son avertissement à la nouvelle direction iranienne

C’est désormais à une direction iranienne profondément remaniée que s’adresse l’ambassadeur israélien. En parallèle, la présence de responsables iraniens et américains à New York maintient ouverte la voie diplomatique, alors que la guerre entre dans son septième mois.

Danon maintient cependant la possibilité d’une réponse militaire israélienne en cas de nouvelle attaque. « S’ils attaquent Israël, ce n’est qu’une question de jours avant que nous les atteignions », a-t-il averti, présentant la connaissance de la localisation des responsables iraniens comme l’un des moyens dont disposerait son pays.