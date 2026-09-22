Boycotté par les médias, Trump veut créer sa propre TV pour diffuser ses rencontres

Le lundi 21 septembre 2026, la Maison-Blanche a annoncé le lancement de Trump TV. Une initiative prise après que le gouvernement américain a annoncé sa décision de suspendre l’accès à CNN, MS NOW et Politico aux événements et discours du chef de l’État. Cette chaîne diffusera en continu sur YouTube les informations les plus importantes (rencontres, discours, etc) sous le nom de la chaîne « The Essentials Station ».

Cette nouvelle chaîne fonctionne 24 heures sur 24. Son lancement a été précédé de plusieurs vidéos publiées sur les comptes officiels de la Maison-Blanche, dont une bande-annonce consacrée à la victoire électorale de Donald Trump en 2024. Le flux doit rassembler différents contenus liés à la présidence, notamment des interventions publiques et des séquences déjà diffusées.

La Maison-Blanche a la main sur les images diffusées

D’après le message officiel publié par la Maison Blanche, Trump TV proposera à ses spectateurs « les meilleurs moments du passé, les annonces et les toutes dernières actualités de l’administration réunis en un seul endroit« . Elle a également teasé sur le fait qu’absolument toutes les images des plus grands moments seront diffusés.

En effet, cette nouvelle chaîne permet à la Maison-Blanche de directement avoir un accès aux images de l’administration, avoir à sans passer par les chaînes de télévision traditionnelles. Un moyen pour elle de contrôler ce qui sera partagé, alors qu’elle a plusieurs fois accusé les chaînes de télévision de lui être dommageable ou trop critique. Le président Trump les a plusieurs fois surnommé les “Fake news”.

Le pool de TV US décide de boycotter la Maison-Blanche

La décision de suspendre CNN, MS NOW et Politico n’a pas manqué de faire réagir les autres grandes chaînes américaines. ABC, CBS, Fox News et NBC ont suspendu leur participation au pool chargé de fournir les images des événements présidentiels, marquant ainsi leur soutien total aux chaînes bloquées. Un mouvement d’ampleur, qui fait forcément réagir.