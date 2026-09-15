Espace : Washington confirme des armes en orbite mais refuse d'en dire plus, une stratégie assumée

Les États-Unis disposent désormais d’armes stationnées en orbite terrestre, capables de défendre les forces américaines contre des menaces hostiles. C’est ce qu’a annoncé lundi le secrétaire à l’Air Force Troy Meink, lors de son discours d’ouverture de la conférence Air, Space and Cyber, organisée par l’Air & Space Forces Association à National Harbor, dans le Maryland.

« Les États-Unis disposent désormais d’armes de contrôle spatial en orbite, capables de défendre la force interarmées contre des actions hostiles d’adversaires », a déclaré Meink. Interrogé pour obtenir des précisions techniques, le responsable a refusé de développer, estimant que sa phrase avait été « très bien pensée ». Selon lui, dévoiler le détail des capacités américaines nuirait à l’effet dissuasif recherché. Un porte-parole de la Space Force a confirmé que ces armes peuvent servir à des fins offensives comme défensives, sans préciser leur nombre ni leur nature exacte. En orbite basse, plusieurs satellites russes suivent depuis des mois des engins américains de renseignement — une activité que les militaires américains associent à un programme militaire nommé Nivelir, sans que Moscou n’ait confirmé son existence.

Une rupture avec des décennies de silence officiel

Jusqu’ici, les responsables militaires américains évitaient soigneusement d’évoquer publiquement leurs capacités spatiales offensives, invoquant systématiquement la sécurité nationale. La déclaration de Meink constitue la première reconnaissance officielle, par un haut responsable du Pentagone, de l’existence d’armes américaines positionnées en orbite. Le traité de l’espace extra-atmosphérique de 1967 interdit le déploiement d’armes nucléaires ou de destruction massive en orbite, mais laisse un vide juridique concernant les armes conventionnelles ou les systèmes de brouillage électronique.

Selon plusieurs experts en défense cités par la presse américaine, les armes évoquées ne seraient probablement pas cinétiques, en raison des risques de débris orbitaux qu’elles engendreraient. L’hypothèse la plus souvent avancée reste celle de brouilleurs ou de systèmes de guerre électronique.

La Chine, moteur d’une compétition spatiale accélérée

Le développement chinois dans ce domaine dépasse largement celui de la Russie en termes d’ampleur. Selon un rapport de la Secure World Foundation, la Chine disposerait d’au moins un, voire jusqu’à trois systèmes anti-satellites à ascension directe, dont les capacités visant l’orbite basse sont jugées opérationnelles. Plusieurs satellites chinois, dont Shiyan-24C et Shijian-17, ont mené des opérations de rapprochement en orbite jugées compatibles avec le développement d’armes co-orbitales. Le général Stephen Whiting a également évoqué des lasers au sol, des brouilleurs et des satellites à double usage comme le SJ-21, qualifiant le rythme chinois de « vertigineux ». Une enquête conjointe publiée en juillet 2026 par The Insider, Der Spiegel et Le Monde a par ailleurs révélé une coopération structurée entre Pékin et Moscou visant à combiner l’expérience opérationnelle russe en guerre électronique et les capacités industrielles chinoises pour développer des systèmes qu’aucun des deux pays ne pourrait produire seul.

D’autres capacités en préparation

Meink a profité de son intervention pour annoncer le lancement, ce mois-ci, de prototypes destinés à la constellation de satellites Airborne Moving Target Indicator. Il a également indiqué que les intercepteurs spatiaux du système de défense antimissile Golden Dome, porté par l’administration Trump, sont désormais « prêts au vol » — bien que ces intercepteurs restent distincts des armes déjà déployées en orbite, dont l’existence a été confirmée pour la première fois lundi.