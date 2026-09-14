Drones : la Russie produit désormais plus vite que l'Ukraine et les États-Unis réunis

La Russie accélère fortement sa production d’armements, avec une cadence désormais supérieure. Selon une enquête du Wall Street Journal publiée le 13 septembre, Moscou fabrique aujourd’hui ses nouveaux drones-missiles à un rythme supérieur à celui de l’Ukraine et des États-Unis réunis, un basculement industriel qui redistribue les rapports de force sur le terrain.

Aux premiers mois du conflit, en 2022, l’Ukraine et la Russie s’appuyaient sur des quadricoptères civils du commerce, à peine modifiés pour larguer de petites charges explosives ou repérer les positions ennemies. Kiev revendiquait alors une production artisanale, souvent assemblée dans des ateliers dispersés par des volontaires. Quatre ans plus tard, le rapport de force s’est renversé : côté ukrainien, le ministère de la Défense visait 4,5 millions de drones FPV achetés en 2025, contre 1,5 million l’année précédente. Côté russe, l’usine d’Alabouga, en Tatarstan, produirait désormais environ 170 drones Geran-2 par jour selon le renseignement militaire ukrainien (GUR), un chiffre que Moscou prévoyait de porter à 190 unités quotidiennes d’ici la fin de l’année — soit près de 5 700 appareils par mois, contre à peine 500 par mois mi-2024.

Un écart de coût qui explique la cadence

Selon le Wall Street Journal, les modèles Banderol et Geran-5 coûteraient environ 100 000 dollars pièce, contre plus de 2 millions de dollars pour un missile de croisière américain type Tomahawk. Ce rapport d’environ un à vingt permet à la Russie de multiplier les tirs de saturation sans épuiser ses stocks aussi rapidement que ses adversaires reconstituent les leurs. Un précédent bilan avait déjà recensé 6 462 drones longue portée lancés contre l’Ukraine au cours du seul mois de mars 2026, un record depuis le début des hostilités, selon des données transmises par Kiev à l’AFP.

Cette logique du « bon marché en masse » renverse un principe longtemps dominant dans l’industrie de défense occidentale, où la sophistication technologique primait sur le volume. Les forces russes, elles, auraient privilégié la modification rapide de modèles existants plutôt que la conception de systèmes entièrement nouveaux, raccourcissant d’autant les délais de mise en production, selon le Wall Street Journal.

Une chaîne d’approvisionnement tissée avec Téhéran, Pyongyang et Pékin

Le quotidien américain évoque des transferts de savoir-faire militaire entre la Russie, l’Iran et la Corée du Nord, dont les innovations testées sur le front ukrainien seraient réinjectées dans la confrontation américano-iranienne, et inversement. Des composants électroniques d’origine chinoise, retrouvés selon Kiev sur des débris de drones abattus, auraient par ailleurs permis de contourner les sanctions occidentales imposées depuis 2022.

Les nouveaux appareils embarqueraient des systèmes de guidage capables d’identifier une cible avec précision tout en évitant l’interception. Ces armes démontrent que Moscou conserve les moyens industriels de générer de nouvelles menaces, notent des analystes cités par le journal.

Cette course à la production de masse redéfinit désormais les priorités budgétaires des états-majors occidentaux, plus habitués à investir dans la qualité que dans le volume. Reste à savoir si l’Europe, engagée dans son propre réarmement, parviendra à combler son retard industriel avant qu’un nouveau rapport de force ne s’impose durablement sur le terrain.