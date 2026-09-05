États-Unis : la guerre en Ukraine rattrape le basket universitaire à LSU

Kate Koval a annoncé à sa coach, le 23 août, sa décision de quitter l’équipe féminine de basket de l’université de Louisiane (LSU), deux semaines après la signature d’une joueuse russe par le programme. La pivot de 20 ans, originaire de Kyiv, était pressentie titulaire pour la saison 2026-27 des Tigers.

Une signature qui précipite le départ

La coach Kim Mulkey a rendu publique la nouvelle le lendemain, 24 août, invoquant des raisons personnelles, sans lien officiel établi avec l’arrivée d’Anna Minaeva. Neuf jours plus tôt, LSU avait officialisé la signature de cette pivot russe de 17 ans, passée par le club professionnel du MBA Moscou. Koval a levé le voile sur les motifs réels de son départ dans une publication Instagram le 2 septembre, expliquant avoir été informée du recrutement de Minaeva en avril, une fois le portail des transferts universitaires déjà clos.

Le père de la joueuse, Oleksandr Koval, sert comme opérateur de drones dans l’armée ukrainienne. Koval a indiqué que le conflit n’avait rien de lointain pour elle : des proches auraient été tués ou blessés lors d’attaques russes, et des lieux de son enfance à Kyiv auraient été détruits par des frappes de missiles.

Une relation ancienne avec la guerre au sein du vestiaire

Le sujet n’était pas nouveau pour le programme de LSU. L’année précédente, Mulkey avait accepté de rebaptiser un exercice d’entraînement interne, jusque-là appelé « Russian Rebounding Drill », en « Ukraine Rebounding Drill », à la demande de Koval. Avant d’entamer le recrutement de Minaeva, Mulkey s’était entretenue avec sa joueuse pour évoquer la situation, expliquant ne pas pouvoir renoncer à une recrue capable d’aider l’équipe en raison d’un conflit entre deux pays. L’entraîneuse aurait aussi suggéré que les deux joueuses puissent devenir des ambassadrices de rapprochement entre leurs pays, une proposition accueillie avec scepticisme par Koval.

Une saison en suspens

Formée à Long Island Lutheran dans l’État de New York avant de rejoindre l’université Notre-Dame puis LSU en 2025, Koval a disputé 35 matchs la saison passée, avec 17 titularisations, pour des moyennes de 8,3 points et 6,3 rebonds par rencontre. Son départ intervient le jour de la rentrée universitaire à LSU, un timing qui complique sa situation sportive : une règle de la NCAA interdit en principe aux joueuses de basket ayant quitté leur équipe en cours d’année de rejoindre un autre programme si elles étaient inscrites ailleurs pendant le premier semestre.

Koval a indiqué espérer que la fédération universitaire américaine tienne compte des circonstances particulières de son cas afin de lui permettre de disputer la saison 2026-27 dans un autre établissement. Ni la NCAA ni LSU n’ont communiqué publiquement sur une éventuelle dérogation à ce stade. La guerre entre la Russie et l’Ukraine, déclenchée par l’invasion russe de février 2022, entre dans sa cinquième année.