États-Unis : Trump dit détenir plus de 60 % du pétrole mondial grâce à l’accord avec le Venezuela

Donald Trump a affirmé mardi 22 septembre à New York que les États-Unis disposaient désormais, avec le Venezuela, de plus de 60 % du pétrole mondial. Le président américain a avancé ce chiffre devant l’Assemblée générale de l’ONU, quelques semaines après la conclusion d’un accord donnant à Washington un contrôle majoritaire sur des réserves pétrolières vénézuéliennes estimées à plus de 65 milliards de barils.

« Si vous additionnez les États-Unis et le Venezuela, nous avons plus de 60 % du pétrole mondial », a déclaré Trump. Il a également assuré que plusieurs grandes compagnies pétrolières commençaient à se positionner au Venezuela et a présenté l’accord comme susceptible d’accroître l’offre énergétique.

Washington obtient des droits sur 17 champs pétroliers

L’accord annoncé fin août concerne 17 gisements vénézuéliens. D’après la Maison-Blanche, les autorités de Caracas ont accordé à North American Blue Energy Partners (NABEP) des concessions d’une durée de 100 ans pour leur exploitation. Leur potentiel prouvé est évalué par l’administration américaine à environ 65 milliards de barils.

Le dispositif prévoit également une participation américaine représentant 55 % de la production effective de la nouvelle structure privée chargée de développer ces ressources, selon un responsable américain cité lors de l’annonce de l’accord. Washington disposerait également de droits lui permettant d’acquérir une partie du pétrole au prix de revient.

Du côté vénézuélien, la présidente par intérim Delcy Rodríguez a avancé des projections économiques importantes. Son gouvernement estime que le développement des champs pourrait attirer plus de 100 milliards de dollars de capitaux privés et générer plus de 209 milliards de dollars de recettes fiscales pour le Venezuela.

Les données disponibles ne donnent pas 60 %

Le chiffre avancé par Trump à l’ONU ne correspond toutefois pas à la part des réserves pétrolières mondiales attribuée aux deux pays par les données disponibles. Le Venezuela détient environ 17,2 % des réserves mondiales et les États-Unis environ 4,7 %, selon les chiffres examinés par Factchequeado après le discours présidentiel. Leur part cumulée se situe donc autour de 21,9 %.

L’accord modifie néanmoins fortement le volume de réserves auquel Washington affirme avoir accès. Avant cette opération, la Maison-Blanche évaluait les réserves prouvées situées sur le territoire américain à environ 46 milliards de barils. Les 65 milliards de barils concernés au Venezuela représentent ainsi un volume supérieur à cette estimation américaine.

La situation reste différente lorsqu’on considère la production. Posséder d’importantes réserves souterraines ne signifie pas produire immédiatement des quantités équivalentes. Le secteur pétrolier vénézuélien doit recevoir des investissements importants pour augmenter durablement ses capacités.

Le pétrole au centre du rapprochement entre Washington et Caracas

Les relations entre les deux gouvernements ont profondément évolué depuis la capture de Nicolás Maduro lors de l’opération militaire américaine de janvier 2026. Delcy Rodríguez a depuis pris la tête des autorités intérimaires et engagé des discussions avec Washington sur l’exploitation des ressources énergétiques du pays.

Trump et Rodríguez se sont rencontrés mardi à New York en marge de l’Assemblée générale. Il s’agissait de leur première rencontre en personne depuis le changement de pouvoir à Caracas. Selon la dirigeante vénézuélienne, les discussions ont porté sur les relations bilatérales ainsi que sur l’énergie, les mines et la sécurité.

À la tribune de l’ONU, Trump a présenté l’accord pétrolier comme bénéfique aux deux pays. Si les 65 milliards de barils annoncés correspondent aux réserves visées par l’entente, son affirmation selon laquelle les États-Unis et le Venezuela réuniraient plus de 60 % du pétrole mondial reste nettement supérieure aux estimations disponibles sur les réserves des deux pays.