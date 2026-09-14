France: deux morts dans un crash d'avions à Londe-les-Maures

Dimanche 13 septembre 2026, dans la matinée, un avion biplan s’est écrasé à La Londe-les-Maures, dans le Var, faisant deux morts. L’appareil avait décollé de l’aérodrome de Cuers, à une vingtaine de kilomètres au nord. Aux commandes se trouvait Patrick Féron, général de l’armée de l’Air à la retraite et ancien pilote de chasse. Sa passagère, Anne-Marie Kessedjian, était cadre sage-femme au centre hospitalier de Fréjus-Saint-Raphaël.

Le parcours de Patrick Féron était particulièrement lié à l’aviation militaire. Après avoir piloté des avions de chasse, il avait commandé un escadron et occupé des responsabilités dans le domaine de la sécurité des vols de l’armée de l’Air. Retraité depuis 2001, il était également vice-président des Ailes de la Reconnaissance. Créée en 2020 et basée à Cuers, cette association propose des baptêmes de l’air aux soignants, aux pompiers et aux ambulanciers du Var. Anne-Marie Kessedjian participait à l’une de ces sorties lorsqu’elle a pris place à bord du biplan.

Un engagement auprès des personnels soignants

La disparition des deux occupants intervient donc dans le cadre d’un vol associé à une initiative destinée à remercier les professionnels mobilisés au quotidien. Patrick Féron s’était investi dans cette association après sa carrière militaire. Anne-Marie Kessedjian, âgée de 58 ans selon les informations communiquées par son entourage professionnel, travaillait comme cadre sage-femme à l’hôpital de Fréjus-Saint-Raphaël. Elle était notamment connue pour son implication auprès des futures mères et de ses collègues.

Les investigations sont menées par la brigade de gendarmerie des transports aériens de Nice, avec l’appui des enquêteurs compétents pour établir les circonstances de l’accident. Une autopsie des deux victimes doit également être réalisée. Les enquêteurs devront notamment déterminer la chronologie du vol et les raisons ayant conduit le biplan à s’écraser à La Londe-les-Maures.

Plusieurs accidents aériens récents dans la région

Le Var a déjà été marqué par un accident aérien spectaculaire. Le 16 août 2024, un Fouga Magister s’était écrasé en mer au large de Bormes-les-Mimosas lors d’une manifestation aérienne, tuant son pilote. Le BEA avait conclu, après l’analyse de nombreux témoignages, vidéos et photographies, à une très probable altération ou perte de conscience du pilote sous l’effet d’un facteur de charge positif.

Un autre accident mortel a récemment marqué la région. Début septembre 2026, un aéronef s’était écrasé dans une zone montagneuse près de Digne-les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Deux hommes âgés d’une trentaine d’années avaient perdu la vie dans le crash. Les circonstances exactes de l’accident faisaient elles aussi l’objet d’une enquête.