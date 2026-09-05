Georgina Rodríguez, l’épouse de Cristiano Ronaldo, affiche à Venise des bijoux à 55 millions $

Georgina Rodríguez a porté à Venise, le 4 septembre 2026, une impressionnante parure de diamants dont la valeur pourrait atteindre 55 millions de dollars. La mannequin argentino-espagnole est apparue sur le tapis rouge de la Mostra pour la projection de Mr. Nelson, Did You Kill People?, quelques semaines après son mariage avec Cristiano Ronaldo.

Plus de 250 carats de diamants

Le montant avancé attire autant l’attention que les pierres elles-mêmes. Selon PEOPLE, qui cite une estimation de Page Six, l’ensemble porté par Georgina Rodríguez pourrait valoir jusqu’à 55 millions de dollars. Le prix n’a toutefois pas été confirmé par Chopard, maison à laquelle appartiennent plusieurs des pièces.

La pièce centrale était un imposant collier à deux rangs. Il réunissait un diamant taille brillant de 50 carats, accompagné d’une autre pierre de 6,41 carats. L’ensemble était complété par des diamants en forme de poire, pour un poids annoncé de 98 carats, ainsi que par 40 carats de diamants taille brillant et 2 carats de diamants taille marquise.

Les boucles d’oreilles renforçaient encore l’ensemble avec deux diamants en forme de poire de 25 carats chacun, un diamant en forme de cœur de 26 carats et une pierre taille brillant de 4,35 carats. Ses bagues provenaient des collections Garden of Kalahari et Haute Joaillerie de Chopard. PEOPLE précise que le poids cumulé des diamants dépassait 250 carats.

Pour accompagner ces pièces, Georgina avait choisi une silhouette Gucci bleu nuit composée d’une veste de costume échancrée et d’une jupe assortie. Vogue Italia confirme que les deux looks portés par la mannequin durant cette journée vénitienne étaient signés Gucci.

Un choix Gucci lié à son histoire avec Ronaldo

Cette nouvelle apparition avec la maison italienne possède aussi une dimension personnelle. Georgina Rodríguez avait travaillé comme vendeuse dans une boutique Gucci située à Madrid lorsqu’elle a rencontré Cristiano Ronaldo en 2016. Vogue rapporte que le footballeur portugais était entré dans le magasin avec son fils Cristiano Jr., alors que Georgina remplaçait exceptionnellement une collègue.

Le couple a d’ailleurs choisi Gucci pour son mariage célébré le 11 août 2026 au Portugal. Cette date correspondait au dixième anniversaire de leur rencontre dans cette boutique madrilène, selon le récit publié par Vogue.

À Venise, Georgina a donc renoué avec cette maison pour sa première grande apparition sur un tapis rouge depuis son mariage avec Cristiano Ronaldo. PEOPLE présente précisément cette sortie comme sa première apparition majeure depuis la cérémonie civile du couple à Cascais.