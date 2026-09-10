Heure d'hiver 2026 : la date du changement dévoilée

Le changement d’heure saisonnier revient à l’automne 2026 en France. Les habitants du pays devront une nouvelle fois ajuster leurs montres et horloges à l’approche de l’hiver, selon le calendrier fixé par l’Union européenne. La bascule aura lieu dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2026, à 3 heures du matin, quand les aiguilles reculeront pour indiquer 2 heures.

Une bascule automatique pour la majorité des appareils

Smartphones, ordinateurs et box internet ajusteront l’heure automatiquement durant la nuit, sans intervention nécessaire. Les horloges murales, réveils traditionnels, fours, micro-ondes et certains tableaux de bord de voiture resteront en revanche à régler manuellement, selon les recommandations habituelles diffusées avant chaque changement saisonnier.

Ce basculement concerne l’ensemble des pays de l’Union européenne, la date étant harmonisée depuis 1998 entre les États membres. Le principe reste identique chaque année : les horloges reculent le dernier dimanche d’octobre pour entrer en heure d’hiver, puis avancent le dernier dimanche de mars pour repasser à l’heure d’été. Le prochain passage à l’heure d’été suivra ainsi le 29 mars 2026.

Un dispositif né du choc pétrolier de 1973

Le changement d’heure saisonnier a été instauré en France par le décret du 19 septembre 1975, en réponse au choc pétrolier de 1973, dans l’objectif de réduire les besoins en éclairage artificiel et de réaliser des économies d’énergie. La première application du dispositif remonte à la nuit du 27 au 28 mars 1976.

Le mécanisme n’est toutefois pas une invention récente : l’idée d’ajuster les horloges pour exploiter la lumière naturelle remonte à une lettre humoristique de Benjamin Franklin en 1784, tandis que le Britannique William Willett lançait dès 1907 une campagne contre le gaspillage de la lumière du jour. L’Allemagne fut le premier pays à appliquer concrètement le changement d’heure, le 30 avril 1916, en pleine Première Guerre mondiale, pour économiser le charbon.

Un débat européen resté en suspens

La pertinence du dispositif fait l’objet de discussions récurrentes à l’échelle européenne. En 2018, une consultation publique lancée par la Commission européenne avait recueilli 4,6 millions de réponses, dont 84% favorables à la suppression du changement d’heure. Le Parlement européen avait ensuite voté, le 26 mars 2019, l’abandon du dispositif.

Cette décision doit cependant encore être validée par l’ensemble des pays membres de l’Union européenne pour entrer en application. Faute de consensus entre les États, le projet de directive initialement prévu pour 2019 est resté en sommeil. En l’état, le changement d’heure demeure donc en vigueur pour l’automne 2026, et les Français devront à nouveau ajuster leurs montres dans la nuit du 24 au 25 octobre.