Kushner, Netanyahou et Zelensky dans le Classement des juifs les plus influents

The Jerusalem Post a publié son classement annuel des 50 personnalités juives les plus influentes de 2026, réunissant des figures issues de la politique, de la finance, de la technologie et du journalisme. Jared Kushner et son épouse Ivanka Trump occupent la première place, devant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, relégué au second rang. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky occupe la 21e position, désigné comme le visage juif de la résistance de son pays. Ce palmarès est publié chaque année depuis plus d’une décennie par le quotidien israélien, fondé en 1932, qui réunit un comité d’experts, journalistes et diplomates pour établir cette hiérarchie annuelle.

Un an après l’accord sur les otages

Le journal justifie la première place du couple par leur rôle dans le retour de tous les otages israéliens détenus à Gaza. Pour la première fois depuis 2014, aucun captif israélien, vivant ou mort, ne se trouvait encore dans l’enclave à l’issue de l’accord : vingt personnes rentrées vivantes, vingt-huit dépouilles restituées. Onze mois après cet accord, une présentatrice de la chaîne israélienne Channel 14 a estimé en direct que Kushner et l’émissaire américain Steve Witkoff avaient oublié à qui ils devaient réellement leur allégeance, avant de les qualifier de « losers« . Le journal relève que l’opinion israélienne a retenu la moindre déclaration politique de 1996 tout en oubliant les artisans de la libération des otages.

Ivanka Trump est par ailleurs la seule personnalité de l’édition 2026 à être devenue juive par choix, à la suite de sa conversion avant son mariage avec Kushner en 2009.

Une liste dominée par la politique et la finance

Derrière le duo Kushner-Trump et Netanyahou, le classement place l’ancien Premier ministre Naftali Bennett en quatrième position, présenté comme cherchant à « réparer Israël » dans la perspective d’un retour au pouvoir. La philanthrope Miriam Adelson arrive sixième, décrite comme un lien privé entre Jérusalem et la Maison-Blanche. Suivent l’entrepreneur Assaf Rappaport, cofondateur de la société de cybersécurité Wiz, puis la journaliste Bari Weiss en dixième position.

Kushner a négocié plusieurs accords de normalisation entre Israël et des pays arabes sous la première administration Trump et conseille désormais Witkoff sur le dossier du Moyen-Orient. Netanyahou, réélu à répétition depuis plus d’une décennie, a traversé son procès pour corruption tout en dirigeant le pays pendant la guerre à Gaza. Bennett, ex-Premier ministre de 2021 à 2022, a fondé le parti Bennett 2026 avant de s’allier au parti Yesh Atid en vue des élections législatives israéliennes attendues à l’automne 2026, un sondage Maariv lui créditant jusqu’à 27 sièges à la Knesset contre 19 pour le Likoud de Netanyahou. Adelson, veuve du magnat des casinos Sheldon Adelson, a été créditée par Donald Trump d’avoir influencé la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël en 2017 et le transfert de l’ambassade américaine en 2018. Rappaport a vendu Wiz à Google pour plusieurs milliards de dollars, une des plus grosses acquisitions technologiques israéliennes de ces dernières années.

Zelensky et les autres figures internationales

Le président ukrainien complète un ensemble de personnalités non israéliennes présentes dans la liste, aux côtés du patron de BlackRock Larry Fink, onzième, ou du conseiller de la Maison-Blanche Stephen Miller, treizième. Cette édition 2026 marque la deuxième apparition de Zelensky dans le classement du Jerusalem Post, après avoir déjà occupé la première place en 2022, l’année de l’invasion russe de l’Ukraine.