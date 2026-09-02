Kylian Mbappé ciblé par un projet d’enlèvement : ce que révèle l’affaire « Lester Z »

Kylian Mbappé aurait été visé par un projet d’enlèvement attribué à un jeune homme de 18 ans actuellement détenu en France. Son nom apparaîtrait sur une liste de 26 personnes retrouvée dans un téléphone saisi en prison, selon les informations publiées par Le Parisien ce mercredi 2 septembre 2026.

L’affaire concerne Clément L., présenté sous le pseudonyme « Lester Z » sur Snapchat. D’après le quotidien francilien, ce jeune homme aurait utilisé cette messagerie pour transmettre des instructions. Il a été mis en examen le 21 août à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, avec un complice présumé.

Une liste de 26 personnes ciblées

Le nom de l’attaquant du Real Madrid serait apparu aux côtés de 25 autres personnes considérées comme fortunées. La liste aurait été découverte dans l’un des deux téléphones récupérés lors d’une fouille de la cellule de Clément L.

Selon Le Parisien, les personnes recensées auraient des profils variés : chefs d’entreprise, personnalités du monde du rap et joueurs de football. Le quotidien indique que le groupe aurait envisagé des enlèvements et des agressions à domicile visant certaines de ces personnes.

La présence du nom de Mbappé ne signifie toutefois pas qu’une tentative d’enlèvement contre le joueur a été exécutée. À ce stade, les éléments rapportés concernent un projet présumé et non une agression effectivement commise contre le footballeur.

Un suspect déjà incarcéré

Clément L. était déjà détenu pour des faits liés au vol en bande organisée et au proxénétisme lorsque les enquêteurs ont exploité les éléments retrouvés dans sa cellule. Il est soupçonné d’avoir dirigé, depuis sa détention, plusieurs opérations ou projets criminels.

Les faits examinés par les enquêteurs se seraient déroulés ou auraient été préparés entre le 11 avril et le 19 août 2026 à Neuilly-sur-Seine, Saint-Brice-sous-Forêt, dans le Val-d’Oise, et Santenay, en Côte-d’Or. L’identification de Clément L. serait intervenue après l’agression d’un horloger à Neuilly-sur-Seine en avril, selon le récit du Parisien.

Le jeune homme a été placé à l’isolement et maintenu en détention. Son comparse présumé a, lui, été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Ces mesures ont été discutées ce mercredi devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, Clément L. contestant son placement à l’isolement ainsi que sa détention.

Mbappé, une cible parmi d’autres personnalités fortunées

La présence du capitaine des Bleus dans cette liste s’explique aussi par son profil particulièrement exposé. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2024, Mbappé évolue au sein de l’un des clubs les plus médiatisés au monde. Le club espagnol avait officialisé son arrivée pour cinq saisons en juin 2024.

Le Français a depuis franchi le cap des 100 matchs sous le maillot madrilène en avril 2026, avec 85 buts inscrits à cette date, selon les statistiques communiquées par le Real Madrid.

L’enquête devra désormais déterminer la réalité et le degré de préparation des différents projets attribués à Clément L., ainsi que le rôle précis joué par les personnes susceptibles d’avoir participé à ces opérations.