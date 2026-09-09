Kylian Mbappé hilare après la surprise d'un consultant sportif sur CBS

Kylian Mbappé a eu droit à une séquence inattendue sur CBS Sports après la victoire du Real Madrid contre l’Inter Milan (2-1), mardi 8 septembre 2026 en Ligue des champions. Le consultant anglais Micah Richards lui a récité un poème écrit spécialement pour l’attaquant français, provoquant les rires du joueur et du plateau.

L’ancien défenseur de Manchester City avait préparé quelques vers pour saluer les performances de Mbappé. « Rapide comme l’éclair, précis devant le but, Kylian Mbappé, la machine du football. De Paris à Madrid, il poursuit son rêve. Une star sur le terrain, le roi de la scène », a-t-il récité face à l’international français.

La séquence, diffusée par CBS Sports, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Mbappé a accueilli l’hommage avec le sourire, tandis que les autres consultants présents sur le plateau ont également réagi avec amusement.

Un hommage préparé par Micah Richards

Cette séquence est intervenue lors de l’entretien accordé par Mbappé à CBS Sports après la rencontre européenne. Richards, qui fait partie de l’équipe de consultants de la chaîne américaine, a profité de ce moment pour sortir son téléphone et réciter le texte qu’il avait préparé.

Le poème faisait référence au parcours de l’attaquant, arrivé au Real Madrid après son passage au Paris Saint-Germain. La prestation de Richards a aussi retenu l’attention par son ton volontairement léger, dans un échange où les consultants de CBS ont régulièrement affiché leur proximité avec l’attaquant français.

Mbappé continue d’accumuler les records

Cette séquence intervient après une année 2026 particulièrement riche pour le joueur de 27 ans. Lors de la Coupe du monde disputée cette année, Mbappé a dépassé Olivier Giroud au classement des buteurs de l’équipe de France. Il a alors inscrit son 58e but avec les Bleus, devenant le meilleur réalisateur de l’histoire de la sélection française.

L’attaquant avait aussi marqué les esprits quelques mois plus tôt avec le Real Madrid. Lors de la Ligue des champions 2025-2026, il avait terminé meilleur buteur de la compétition avec 15 réalisations. Il s’agissait de sa première victoire au classement des buteurs de la principale compétition européenne des clubs.

Une nouvelle saison avec le Real Madrid

Le Français a donc abordé cette nouvelle campagne européenne avec un statut renforcé au sein du Real Madrid. Son but contre l’Inter Milan, mardi soir, a contribué au succès madrilène avant son passage devant les caméras de CBS Sports.

L’entretien a finalement pris une tournure plus légère lorsque Micah Richards a récité son texte. Après quelques secondes de surprise, Mbappé a éclaté de rire, offrant une séquence inhabituelle dans les traditionnelles interviews d’après-match.