Kylian Mbappé se dit favori absolu pour le Ballon d'Or dans France Football

Kylian Mbappé revendique ouvertement le Ballon d’Or 2026 dans un entretien publié ce vendredi par L’Équipe et France Football. « Il n’y a pas un seul joueur qui a eu une meilleure saison que moi », affirme l’attaquant du Real Madrid.

Une candidature assumée depuis plusieurs jours

L’attaquant français avait déjà tenu des propos similaires lundi dernier, en conférence de presse à la veille du match contre l’Inter Milan en Ligue des champions. Il avait alors indiqué voter pour lui-même si le choix lui revenait. Dans l’entretien diffusé ce vendredi, Mbappé précise sa pensée : certaines éditions du trophée auraient récompensé le meilleur joueur de la meilleure équipe plutôt que le meilleur joueur du monde, ce qui jouerait selon lui en sa faveur cette année.

Interrogé sur l’hypothèse de terminer sa carrière sans Ligue des champions ni Ballon d’Or, Mbappé a nuancé son propos. « Ça se gagne sur le terrain », a-t-il répondu, avant de rappeler que le trophée individuel dépend aussi d’un vote et qu’il préfère se concentrer sur la saison en cours plutôt que sur le bilan de sa carrière.

Un bilan statistique porté par le Mondial

Le joueur de 27 ans s’appuie sur une saison 2025-2026 marquée par 42 buts en 44 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, où il a terminé meilleur buteur de la Liga et de la Ligue des champions. Son été a été dominé par la Coupe du monde 2026, disputée en Amérique du Nord, où il a inscrit 10 buts en huit rencontres et terminé meilleur buteur du tournoi. Avec 22 réalisations sur l’ensemble de ses phases finales mondiales, il devient le meilleur buteur de l’histoire de la compétition, devant l’Argentin Lionel Messi.

L’entretien aborde également le surnom viral « Mobutu » qui circule sur les réseaux sociaux depuis le passage de Mbappé au Paris Saint-Germain. Mbappé y voit une comparaison problématique lorsqu’elle est prise au sérieux, la jugeant disproportionnée au regard de figures ayant causé du tort à des populations entières.

Des soutiens et des critiques contrastés

L’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a publiquement appuyé la candidature de Mbappé, estimant que la récompense devrait revenir au meilleur joueur individuel plutôt qu’au vainqueur automatique d’une compétition collective. Le consultant Daniel Riolo a critiqué la philosophie de jeu défendue par l’attaquant français, tandis que l’ancien international Jérôme Rothen a jugé sa communication calculée à quelques semaines du verdict.

Mbappé fait face à une concurrence resserrée pour le trophée, entre autres l’Espagnol Lamine Yamal, l’Anglais Harry Kane et le Français Ousmane Dembélé. Le lauréat sera désigné par un jury de 100 journalistes internationaux et connu le 26 octobre à Londres.