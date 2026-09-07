L’ancien catcheur Andy Williams meurt à 48 ans après s’être effondré en plein spectacle

Andy Williams, ancien catcheur de l’AEW connu sous le nom de The Butcher, est mort à 48 ans après un malaise survenu lors d’un spectacle de catch à Millvale, en Pennsylvanie, le samedi 5 septembre 2026. Il s’est effondré à la fin de son match avant d’être pris en charge par les secours puis transporté à l’hôpital.

Le catcheur affrontait TME avec son partenaire de longue date The Blade, de son vrai nom Jesse Guilmette, lors d’un événement organisé par Enjoy Wrestling au Mr. Small’s Theatre. Selon le témoignage de Rich Fann, présent dans la salle, Williams aurait eu des difficultés à tenir debout après la rencontre avant de perdre connaissance.

Les secours interviennent après son malaise

L’équipe médicale présente sur place est intervenue rapidement. D’après Enjoy Wrestling, les médecins ont pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire jusqu’à l’arrivée de l’ambulance. Le spectacle a ensuite été interrompu et le public évacué.

Williams a été conduit à l’Allegheny General Hospital, où son décès a été constaté. Le bureau du médecin légiste du comté d’Allegheny a confirmé sa mort à TMZ. La cause officielle du décès n’a pas encore été communiquée. Un responsable d’Enjoy Wrestling a toutefois indiqué à CBS Pittsburgh que les symptômes observés auraient été compatibles avec un problème cardiaque, sans que cette hypothèse constitue à ce stade une cause médicale établie.

Quelques heures après l’annonce de son décès, Enjoy Wrestling lui a rendu hommage avec une courte formule : « Butcher pour toujours. »

Une première tentative dans le catch interrompue par une blessure

Le parcours de Williams dans le catch avait commencé bien avant son arrivée à l’AEW. Il avait d’abord tenté de devenir catcheur alors qu’Every Time I Die n’existait pas encore. Il s’était entraîné pendant environ six mois dans une école de catch en Ontario avant qu’une blessure au genou ne mette fin à cette première expérience, selon Loaded Radio.

Williams s’est alors tourné vers la musique et a cofondé Every Time I Die à Buffalo en 1998. Il y a joué de la guitare rythmique pendant plus de deux décennies, participant aux neuf albums studio du groupe jusqu’à sa séparation en 2022. Cette formation lui a permis de s’imposer dans la scène metalcore américaine avant son retour vers le catch professionnel.

The Butcher arrive à l’AEW en 2019

Après avoir renoué avec le catch des années plus tard, Williams a travaillé sur le circuit indépendant avant de rejoindre l’AEW en 2019 avec The Blade. Il y a incarné The Butcher pendant plusieurs années, construisant une seconde carrière dans une discipline qu’il avait dû abandonner dans sa jeunesse. Son contrat avec l’AEW a pris fin en 2026, avant son retour sur le circuit indépendant.

Après la dissolution d’Every Time I Die, Williams avait également poursuivi ses activités musicales avec Atomic Rule, autre groupe dont il était membre. Sa carrière aura ainsi été marquée par deux univers professionnels très différents, la musique et le catch, qu’il avait finalement réussi à réunir.