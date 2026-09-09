« L’apprentissage » : Kylian Mbappé encourage son frère Ethan après son carton rouge en LDC

Le carton rouge reçu par Ethan Mbappé contre le Real Betis, mardi 8 septembre en Ligue des champions, a rapidement provoqué une réaction de son frère Kylian Mbappé. Quelques minutes après les excuses du joueur de Lille, l’attaquant du Real Madrid lui a adressé ce message de soutien sur Instagram : «L’apprentissage ».



Ethan Mbappé avait pourtant commencé sa soirée européenne de manière positive. Titulaire face au Betis, le joueur de 19 ans a délivré une passe décisive à Ayase Ueda dès la 12e minute, permettant au LOSC d’ouvrir le score. Lille menait encore 2-1 à la pause, avant de connaître une seconde période difficile.

Ethan Mbappé passe de la passe décisive au carton rouge



Le scénario a basculé en quelques minutes. Le Betis a égalisé à la 49e minute avant de prendre l’avantage quatre minutes plus tard. Alors que Lille venait de concéder ce troisième but, Ethan Mbappé a donné un coup de coude au défenseur Natan. Après intervention du VAR, l’arbitre Georgi Kabakov a sorti un carton rouge direct à la 56e minute. Cette expulsion, la première de la carrière d’Ethan selon L’Équipe, a laissé Lille à dix alors que le club français devait encore tenter de revenir au score. Le Betis a finalement conservé son avantage et s’est imposé 3-2. Après la rencontre, Ethan Mbappé a reconnu sa responsabilité dans une publication sur Instagram. Le Lillois a présenté ses excuses à ses coéquipiers, au staff et aux supporters, qualifiant son geste d’inacceptable et estimant avoir placé son équipe en difficulté.

Kylian Mbappé choisit le soutien

La réponse de Kylian Mbappé est arrivée après ce message. Le Madrilène s’est contenté d’un mot : « L’apprentissage ». Une réaction courte qui intervient alors que les deux frères ont vécu des débuts très différents dans cette nouvelle campagne européenne. Kylian a, lui, contribué directement au succès du Real Madrid contre l’Inter Milan. Il a ouvert le score à la 13e minute au Santiago Bernabéu, avant que Federico Valverde ne double la mise. L’Inter a réduit l’écart en seconde période, mais les Madrilènes ont conservé leur avantage pour s’imposer 2-1.

Deux frères, deux performances pour leur entrée en C1

La soirée permet ainsi de mesurer le contraste entre les deux frères. Kylian Mbappé a commencé cette édition par un but et une victoire. Son 71e but en Ligue des champions lui permet surtout d’égaler Raúl à la cinquième place des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition. À 27 ans, il compte désormais autant de réalisations que l’ancienne légende du Real Madrid.

Ethan, de son côté, avait été l’un des joueurs offensifs les plus actifs de Lille avant son expulsion. Sa passe décisive avait parfaitement lancé son équipe, mais son carton rouge a compliqué la fin de rencontre. Pour Kylian, cette première soirée européenne de son frère semble donc devoir être considérée comme une étape de progression. Son message ne revient pas sur le geste ni sur la défaite, mais renvoie à l’idée qu’Ethan devra tirer les enseignements de cet épisode.