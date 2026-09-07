L'armée nigériane offre 30 millions pour retrouver Gentle The Yahoo », un commandant de l'IPOB

Ifeanyi Eze Okorienta, alias « Gentle The Yahoo », est de nouveau recherché par les autorités nigérianes, qui proposent une récompense de ₦30 millions pour toute information permettant son arrestation. La mesure a été annoncée le 6 septembre 2026 par la Force opérationnelle conjointe du Sud-Est, dans le cadre de l’opération Udoka.

L’avis de recherche présente Okorienta comme une menace pour la paix dans le Sud-Est du Nigeria. Les autorités demandent aux habitants de transmettre tout renseignement susceptible d’aider à déterminer sa localisation. Elles précisent que les informateurs peuvent rester anonymes et déconseillent à la population de tenter elle-même de l’interpeller.

Une récompense de ₦30 millions

La Force opérationnelle indique qu’une somme de ₦30 millions sera versée pour une information crédible conduisant à la capture du suspect. Les renseignements peuvent être communiqués aux services de sécurité via le 193 ou le 0806 795 9570. L’appel lancé aux populations s’accompagne du message : « Donnez une chance à la paix. »

L’avis intervient alors que les forces de sécurité nigérianes poursuivent leurs opérations contre les groupes et individus qu’elles soupçonnent d’être impliqués dans des violences dans le Sud-Est. Okorienta est présenté dans les sources militaires et médiatiques comme un commandant présumé lié à l’IPOB et à son réseau armé, l’ESN.

Une arrestation annoncée en 2025

Le nom de Gentle The Yahoo avait déjà fait l’actualité en octobre 2025. Le quartier général de la Défense nigériane avait alors confirmé sa capture après des opérations militaires menées dans l’État d’Imo. Les autorités l’avaient présenté comme un important responsable lié à l’IPOB/ESN et l’avaient associé à des attaques dans la zone d’Okigwe.

Cette annonce avait été précédée d’une première information sur son arrestation en septembre 2025, contestée à l’époque par un site spécialisé dans le fact-checking sécuritaire. Quelques semaines plus tard, le quartier général de la Défense avait toutefois officiellement confirmé sa capture, créant une chronologie particulièrement confuse autour de son sort.

Une vidéo relance les interrogations

Le dossier avait connu un nouveau rebondissement en janvier 2026. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait un homme présenté comme Gentle The Yahoo affirmant être vivant et avoir retrouvé sa liberté.

Le haut commandement militaire avait alors mis en doute l’authenticité de cette séquence. Le général Michael Onoja, directeur des opérations médiatiques de la Défense, avait indiqué que la vidéo « pourrait avoir été générée grâce à l’intelligence artificielle » et que les autorités devaient procéder à des vérifications.

La nouvelle décision de l’opération Udoka, qui place désormais une récompense de ₦30 millions sur les informations conduisant à son arrestation, constitue un nouveau chapitre dans cette affaire.