L’avion de Zelensky échappe à une attaque de drone en Moldavie

L’avion transportant le président ukrainien Volodymyr Zelensky vers la Norvège a failli être percuté par un drone lors de son départ de Moldavie, le 8 septembre 2026. L’espace aérien moldave avait été temporairement fermé après l’intrusion de deux drones.

Le départ de Volodymyr Zelensky vers Oslo a été retardé après la fermeture temporaire de l’espace aérien de Moldavie, déclenchée par une alerte aux drones. Selon le gouvernement moldave, l’appareil présidentiel a finalement été autorisé à décoller après qu’un drone russe s’est écrasé sur le territoire national.

Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a ensuite affirmé que l’avion avait failli être touché pendant son décollage. « Son avion a failli être percuté par un drone alors qu’il était sur le point de décoller de Moldavie », a-t-il déclaré à la chaîne publique NRK. Il n’a toutefois pas précisé sa source ni la distance séparant le drone de l’avion.

Deux drones russes repérés en Moldavie

Les autorités moldaves ont indiqué que deux drones russes avaient pénétré dans leur espace aérien le 8 septembre. Le premier s’est écrasé dans un champ au nord de la capitale et a provoqué un incendie. Le second a poursuivi sa trajectoire vers l’espace aérien roumain. La fermeture temporaire de l’espace aérien a également perturbé le trafic aérien : trois départs et quatre arrivées ont été retardés.

Une source au sein de la présidence ukrainienne a toutefois livré une version plus prudente à l’AFP. Selon elle, il s’agissait d’une alerte provoquée par l’entrée d’un drone russe dans les espaces aériens moldave et roumain. Cette source a jugé exagérée l’idée que le président ukrainien aurait directement couru un risque.

L’incident n’a pas empêché Zelensky de rejoindre Oslo, où il devait participer aux funérailles du roi Harald V de Norvège. Le président ukrainien a ensuite quitté le pays après la cérémonie.

Un précédent avec un Shahed en août

Quelques semaines avant cet épisode, la Moldavie avait déjà enregistré une intrusion similaire. Le 20 août, les systèmes de surveillance de l’armée moldave avaient détecté un drone entré depuis l’Ukraine, dans la zone de Cotlovina, près de Reni.

Selon le ministère moldave de la Défense, l’appareil avait été identifié « préliminairement » comme un Shahed-136, également appelé Geran-2. Il avait été suivi pendant environ six minutes, entre 3 h 16 et 3 h 22, avant de quitter l’espace aérien moldave pour retourner vers l’Ukraine.

Les autorités avaient précisé que cette incursion était survenue pendant une série de frappes russes contre l’Ukraine dans la nuit du 19 au 20 août. Aucun dommage ni victime n’avait été signalé dans cet épisode.

L’incident du 8 septembre intervient donc après plusieurs violations de l’espace aérien moldave liées aux combats en Ukraine. Dans le cas de l’avion de Zelensky, les circonstances exactes de la proximité entre le drone et l’appareil présidentiel restent à établir. L’affirmation selon laquelle l’avion aurait failli être percuté repose à ce stade sur la déclaration du Premier ministre norvégien.