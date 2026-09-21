Le cheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum, frère du dirigeant de Dubaï, meurt à 76 ans

Le cheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum est mort lundi matin à Dubaï, à l’âge de 76 ans. L’annonce a été faite par le bureau des médias de Dubaï dans un communiqué publié sur X.

Dix jours de deuil officiel décrétés

La cour du cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et dirigeant de Dubaï, a ordonné dix jours de deuil officiel dans l’émirat. Les drapeaux seront mis en berne pendant toute cette période, à compter de lundi. Selon le communiqué du bureau des médias, la cour pleure la disparition du défunt le cœur en paix avec la volonté d’Allah.

Le dirigeant de Dubaï a rendu hommage à son frère cadet dans un message personnel publié sur les réseaux sociaux. Il y écrit que celui-ci demeure présent dans ses prières et dans son cœur, même loin de ses yeux. Le cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, prince héritier de Dubaï, vice-Premier ministre et ministre de la Défense des Émirats, a également adressé un hommage à son oncle sur les réseaux sociaux.

Une figure du sport et des forces de sécurité

Né le 12 juillet 1950 à Bur Dubaï, le cheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum était le quatrième et dernier fils du cheikh Rachid bin Saeed Al Maktoum, fondateur de l’émirat moderne de Dubaï, décédé en 1990. Il occupait le poste de vice-président de la police et de la sécurité publique de Dubaï, ainsi que la présidence du groupe A.R.M. Holding et du Dubai Real Estate Centre.

Dans le monde du sport, il présidait le club de football Al Wasl FC, l’un des clubs historiques de la ligue émiratie. Ancien commandant de la région militaire centrale de Dubaï, il était également une figure reconnue dans le secteur des courses hippiques aux Émirats.

Condoléances des autorités émiraties

Le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a présenté ses condoléances au dirigeant de Dubaï. Selon un message relayé par les autorités émiraties, il a estimé que l’héritage du défunt continuerait de marquer le développement du pays depuis sa fondation.

La mise en berne des drapeaux à Dubaï fait suite à un protocole funéraire déjà appliqué par le passé au sein de la famille régnante. En mars 2021, un deuil similaire de dix jours avait été décrété aux Émirats arabes unis après la mort du cheikh Hamdan bin Rachid Al Maktoum, alors vice-dirigeant de Dubaï et ministre des Finances, avec suspension du travail dans les administrations publiques pendant trois jours. Aucune date n’a été communiquée à ce stade concernant les modalités des funérailles du cheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum.