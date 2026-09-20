Russie : ce pays européen prêt à fermer sa frontière en cas de mobilisation générale

Depuis plusieurs semaines, des médias occidentaux évoquent la possibilité d’une mobilisation générale imminente en Russie, un scénario redouté par les pays voisins de Moscou. L’Estonie affirme être en mesure de fermer sa frontière avec la Russie de manière immédiate si Moscou venait à décréter une telle mesure. Une annonce qui traduit l’inquiétude croissante de Tallinn face à l’évolution de la situation russe.

Une décision prise après un conseil de sécurité

C’est à l’issue d’une réunion du conseil de sécurité estonien que le Premier ministre Kristen Michal a fait cette annonce, aux côtés du ministre des Affaires étrangères Margus Tsahkna. Selon lui, l’Estonie surveille en permanence l’évolution de la situation en Russie et envisage différents scénarios en fonction des développements sur place.

« Selon l’évaluation de la menace, différentes mesures sont prises. La frontière peut être fermée immédiatement, comme nous l’avons déjà fait lors de troubles survenus à des points de passage frontaliers. La police et le ministre de l’Intérieur en sont informés, et nous avons la capacité de fermer les points de passage très rapidement », a déclaré Michal.

La Russie, « seule vraie source de menace » pour l’Estonie

Pour le chef du gouvernement estonien, Moscou représente aujourd’hui la principale, voire la seule véritable source de menace pour la sécurité de son pays. Il a dressé un constat sévère de l’économie russe, évoquant l’absence de secteur sain et un bilan humain très lourd sur le front : entre 30 000 et 40 000 soldats tués ou blessés chaque mois, selon ses chiffres. Michal estime que la Russie devra à un moment donné prendre de nouvelles mesures pour soutenir son effort de guerre — une évolution à laquelle l’OTAN et l’Union européenne doivent se préparer.

Pas de droit d’asile automatique pour les Russes fuyant la mobilisation

Tsahkna a tenu à clarifier un point sensible : les citoyens russes qui chercheraient à fuir vers l’Europe en cas de mobilisation ne pourront pas invoquer cette situation pour obtenir une protection internationale. « Une personne en Russie pourrait penser que fuir vers l’Europe en cas de mobilisation lui donnerait des motifs d’obtenir une protection internationale. Ce n’est pas le cas », a-t-il affirmé.

Des mesures déjà partiellement en place

Certains points de passage frontaliers fonctionnent déjà avec des horaires réduits et des contrôles douaniers renforcés. Tallinn anticipe une pression migratoire accrue en provenance de Russie dans les mois à venir. Ce scénario est envisagé notamment dans l’hypothèse d’une mobilisation générale qui pourrait être décrétée après les élections à la Douma d’État russe.

À titre de comparaison, la Finlande a déjà fermé indéfiniment ses postes-frontières terrestres avec la Russie, en raison d’une pression migratoire jugée trop importante côté russe. Une initiative similaire côté estonien n’a pour l’instant pas réuni suffisamment de soutien politique.

L’Estonie, aux côtés de la Lettonie et de la Lituanie, cherche également à restreindre le transit du grain russe via les ports baltes, jugeant inacceptable que des exportations d’un pays agresseur transitent par son territoire.