Le FC Barcelone dépasse le milliard € avec un Camp Nou à 42 000 places

FC Barcelone franchit un seuil inédit de revenus alors que son stade n’a fonctionné qu’à capacité réduite. Le club catalan a dépassé le milliard d’euros de recettes sur l’exercice 2025-2026, un record qui sera présenté aux socios lors de l’Assemblée générale prévue le 19 septembre.



Le chiffre a été communiqué par le Barça dans le cadre de la présentation des comptes de la saison écoulée. Le club précise que ses résultats ordinaires sont positifs pour la troisième année consécutive. Cette performance intervient alors que le Spotify Camp Nou n’a pas encore retrouvé sa capacité complète.

Plus d’un milliard d’euros de revenus

Le retour progressif au stade a contribué à l’augmentation des recettes. Certains matches ont encore été disputés à l’Estadi Johan Cruyff ou à l’Estadi Olímpic, tandis que les rencontres organisées au Spotify Camp Nou l’ont été avec une jauge de 42 000 spectateurs. Selon le FC Barcelone, cette configuration n’a pas empêché le club d’atteindre pratiquement l’objectif budgétaire fixé pour l’exercice. Les recettes liées à l’exploitation du stade ont progressé, tandis que les revenus du sponsoring et les ventes de produits dérivés ont également participé au nouveau record.

La filiale Barça Licensing & Merchandising (BLM) avait déjà généré 170 millions d’euros de chiffre d’affaires lors de l’exercice précédent, selon les chiffres présentés par le club. Cette performance prend une dimension particulière puisque le budget 2025-2026 prévoyait initialement 1,075 milliard d’euros de revenus. Les comptes définitifs doivent désormais être soumis à l’approbation des socios lors de l’Assemblée générale du 19 septembre.

Un patrimoine net encore négatif

Malgré cette puissance de revenus, la situation patrimoniale du Barça reste marquée par un niveau d’endettement élevé. Lors de l’Assemblée générale de 2025, le club avait indiqué que son patrimoine net était passé de -455 millions à -153 millions d’euros. La dette nette s’établissait alors à environ 469 millions d’euros, contre 560 millions auparavant. Le FC Barcelone avait ainsi réduit cette dette de 211 millions d’euros depuis 2021, selon les données communiquées officiellement par sa direction. La situation doit toutefois être distinguée de la dette liée au projet Espai Barça. Selon Cadena SER, la dette totale atteignait 1,958 milliard d’euros à l’issue de l’exercice 2024-2025, hors environ 1,5 milliard d’euros correspondant au financement du projet du nouveau stade.

Les comptes soumis aux socios le 19 septembre

Les membres délégués devront approuver les comptes de la saison 2025-2026 et le budget du nouvel exercice. Ils devront également se prononcer sur une nouvelle extension du crédit destiné au financement de l’Espai Barça et à la poursuite des travaux du Spotify Camp Nou. Le contraste entre les revenus records et le patrimoine net négatif constitue ainsi l’un des principaux éléments à suivre lors de cette assemblée. Le club dispose d’importantes sources de revenus et poursuit son redressement financier, mais reste engagé dans un programme d’investissement majeur autour de son stade. Le FC Barcelone publie ses comptes annuels et leurs rapports d’audit sur son site officiel.