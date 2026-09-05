Le joueur qui avait « fauché » Mbappé au Mondial rejoint Messi à Miami

Matías Galarza rejoint l’Inter Miami. Le milieu paraguayen, qui avait défrayé la chronique lors d’un huitième de finale houleux face à Kylian Mbappé au Mondial 2026, débarque sous forme de prêt en provenance de River Plate, avec option d’achat, a annoncé le club floridien ce jeudi.

L’accord court jusqu’à la fin de la saison 2026 selon le communiqué du club. Une clause fixerait l’obligation d’achat à 3 millions de dollars pour 50% des droits du joueur, si celui-ci dispute au moins 66% des matchs officiels de l’équipe entraînée par Javier Mascherano.

Un coup de coude resté impuni

Le nom de Galarza s’est imposé bien avant cette signature, lors du Mondial 2026. Le 4 juillet, à Philadelphie, le milieu paraguayen affrontait la France en huitième de finale. À la 39e minute, alors que le score est encore nul, il assène un coup de coude au visage de Mbappé, qui doit sortir brièvement pour recevoir des soins. L’arbitrage central comme l’assistance vidéo laissent le geste impuni.

Le scénario se répète en fin de rencontre : à la 90e+5, c’est au tour de Jules Koundé de s’écrouler après un geste similaire de Galarza au visage. Là aussi, aucun carton n’est distribué. Selon le média suisse Blick, des commentateurs de la BBC estimaient que « le joueur méritait l’expulsion » pour son intervention sur le capitaine français. La séquence, largement relayée sur les réseaux sociaux, avait dépassé les deux millions de vues.

Un troisième épisode marque également ce match : une simulation jugée peu convaincante après un contact avec Michael Olise, qui vaut cette fois un carton jaune à Galarza, pour provocation, et non pour les gestes plus litigieux commis dans le jeu.

Une équipe paraguayenne déjà pointée du doigt

Cette rencontre n’était pas un cas isolé pour le joueur de 24 ans. Lors du tour précédent, face à l’Allemagne, Galarza s’était déjà distingué par un duel musclé avec Jamal Musiala. Un commentateur de la chaîne allemande Magenta TV avait alors résumé la physionomie de la partie en évoquant une « bagarre de bistrot ».

La sélection paraguayenne dans son ensemble avait été critiquée pour son engagement jugé excessif durant cette Coupe du monde. Des joueurs sud-américains auraient également gratté volontairement le point de penalty avant un tir de Mbappé, dans le but de le déstabiliser. Mbappé transformera malgré tout l’unique but du match.

Miami mise gros sur son mercato

Cette signature confirme une campagne de recrutement hivernale particulièrement dépensière pour le club floridien : selon les données compilées par Sports Illustrated, l’Inter Miami a déboursé 47,45 millions de dollars sur ce marché des transferts, soit plus du triple du deuxième budget de MLS. Le club avait, le même jour, transféré le milieu David Ruiz à Red Bull New York, afin de dégager de la place dans son effectif.

Pour s’assurer un slot international supplémentaire nécessaire à l’enregistrement de Galarza, Miami a par ailleurs racheté un quota de joueur étranger à New England Revolution, contre 200 000 dollars d’allocation générale répartis entre 2026 et 2027.