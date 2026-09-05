Le suicide d'Oléa, 14 ans, a déclenché un plan fédéral mais l'enquête sur le cyberharcèlement reste ouverte

Le parquet de Liège n’a communiqué aucune conclusion sur les circonstances du décès d’Oléa, une adolescente de 14 ans de Flémalle, trois semaines après sa mort. La jeune fille est décédée le 17 août. Sa famille établit un lien avec un harcèlement subi en ligne.

Un décès resté longtemps inexpliqué pour la famille

Décrite par sa mère au quotidien Sudinfo comme une jeune fille joyeuse et sans histoire particulière, Oléa n’avait, selon son entourage, rien laissé présager d’un tel geste. Ce n’est qu’après coup que sa mère dit avoir découvert que sa fille subissait un harcèlement, en particulier sur les réseaux sociaux.

Le dossier a été confié au parquet de Liège, qui instruit actuellement les circonstances entourant ce décès. Aucun élément judiciaire officiel n’a pour l’instant confirmé la nature exacte des faits ni identifié d’éventuels responsables.

Une mobilisation citoyenne organisée en une semaine

L’affaire a provoqué une forte réaction dans la presse et sur les réseaux sociaux en Wallonie dès la semaine suivant le drame. À l’appel de la mère d’Oléa, une marche blanche contre le cyberharcèlement s’est tenue à Seraing, ville voisine de Flémalle.

Un plan fédéral annoncé une semaine après le décès

Sept jours après la mort d’Oléa, la ministre fédérale du Numérique Vanessa Matz a présenté un plan interfédéral de lutte contre le cyberharcèlement. Le dispositif prévoit une porte d’entrée unique pour les victimes via l’application MyGov, ainsi qu’un coffre-fort numérique destiné à conserver les preuves d’actes de harcèlement en ligne. La ministre propose également l’instauration d’une peine de bannissement des réseaux sociaux visant les auteurs d’infractions commises en ligne.

Ce plan intervient alors que le cadre légal belge sur le cyberharcèlement demeure jugé insuffisant par plusieurs acteurs associatifs. Une question écrite déposée en 2013 devant le Parlement français signalait déjà que 45 % des victimes de cyberharcèlement scolaire avaient entre 12 et 14 ans, la tranche d’âge à laquelle appartenait Oléa.

Une procédure judiciaire encore à ses débuts

Le calendrier politique s’est enclenché en une semaine. L’enquête judiciaire, elle, n’a pas encore livré de conclusions publiques. Le parquet de Liège n’a pas précisé si des poursuites étaient envisagées ni contre qui. La qualification pénale de faits de harcèlement en ligne repose habituellement sur l’analyse de preuves numériques, en particulier les échanges sur les plateformes concernées.

La proposition de coffre-fort numérique portée par Vanessa Matz vise à répondre à cette difficulté, la conservation et la collecte de preuves étant identifiées comme un obstacle fréquent dans ce type de dossier.