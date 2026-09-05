Le Youtubeur Greg Guillotin reconnaît les violences conjugales et fait une révélation

Greg Guillotin reconnaît avoir commis des violences physiques et psychologiques envers son ancienne compagne, qui a déposé plainte contre lui. Le youtubeur et humoriste de 43 ans a pris la parole ce samedi 5 septembre 2026 dans une déclaration transmise à la presse par ses avocats.

Le créateur de contenus affirme ne pas vouloir contester les violences qu’il reconnaît. « Je ne vais ni les nier, ni chercher à les justifier. J’ai honte », écrit-il dans ce communiqué. Il présente également ses excuses à celle qui a partagé sa vie pendant sept ans et reconnaît avoir été violent à plusieurs reprises.

Une plainte confirmée par Greg Guillotin

L’ancienne compagne de Greg Guillotin a porté plainte pour des violences conjugales et du harcèlement. Selon les éléments rapportés par plusieurs médias, elle aurait décrit une relation marquée par des violences physiques et psychologiques. Son avocat, Me Jean-Baptiste Riolacci, évoque des faits comprenant des coups, des insultes et du dénigrement.

Les deux anciens partenaires se seraient rencontrés sur les réseaux sociaux alors que la jeune femme avait 19 ans et Greg Guillotin 35 ans, selon les déclarations de l’avocat de la plaignante.

Dans sa prise de parole, le youtubeur reconnaît pour sa part les violences physiques et psychologiques. Il explique vouloir désormais éviter toute répétition de ces comportements. « Je ne veux plus jamais être le second », écrit-il, en faisant référence au contraste entre son activité publique et les violences qu’il dit avoir commises dans sa vie privée.

La révélation de Greg Guillotin concerne son suivi

La révélation annoncée dans sa déclaration concerne le suivi qu’il avait commencé avant la fin de sa relation. Greg Guillotin explique avoir commencé à consulter un psychiatre environ un an avant la rupture avec son ancienne compagne.

Selon son propre témoignage, cette démarche se poursuit aujourd’hui. Il indique également vouloir continuer ce travail aussi longtemps que nécessaire afin que les comportements qu’il reconnaît ne se reproduisent pas.

Cette précision intervient alors que son ancienne compagne affirme, par l’intermédiaire de son avocat, craindre que les violences puissent se reproduire avec d’autres femmes. Les suites judiciaires de la plainte devront établir les faits dénoncés et leurs circonstances.

De YouTube à la télévision

Greg Guillotin s’est fait connaître du grand public grâce à ses caméras cachées et au concept Le Pire Stagiaire. Sa chaîne YouTube a été lancée en 2016, avec une première vidéo publiée le 15 février de cette année-là. Elle a depuis accumulé plusieurs centaines de millions de vues.

Son parcours s’est ensuite étendu à la télévision. Après l’arrêt de C8, où Le Pire Stagiaire avait connu une importante exposition, le programme a fait son retour sur W9 en 2026. Une soirée spéciale consacrée à l’émission avait été programmée le 1er avril dernier.

Après avoir reconnu les violences, Greg Guillotin indique qu’il ne souhaite pas répondre aux nombreuses réactions qui pourraient suivre sa déclaration. Il affirme que son communiqué constitue l’ensemble de ce qu’il souhaitait dire publiquement sur cette affaire.