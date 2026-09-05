Lens domine les statistiques mais s'incline face à Lorient

Lorient a battu Lens 1-0 au Stade Bollaert-Delelis lors de cette rencontre de Ligue 1 disputée le 5 septembre 2026, malgré une nette supériorité lensoise dans le jeu en seconde période. Le but décisif a été inscrit à la 54e minute.

Un but qui a renversé la physionomie du match

Lens avait terminé la première période dominé dans la possession, avant de reprendre le contrôle du ballon en seconde période avec 52% face à 48% pour les Lorientais. Cette domination s’est traduite dans le volume de tirs : 11 frappes lensoises dont 6 cadrées, contre 8 tentatives de Lorient dont seulement 3 cadrées. Le gardien lorientais Yvon Mvogo a été déterminant avec 6 arrêts, contre 2 seulement pour son homologue Robin Risser.

L’ouverture du score est intervenue peu après l’heure de jeu. Les deux entraîneurs ont procédé à de nombreux ajustements par la suite, avec neuf changements au total sur la seconde période.

Une fin de match marquée par l’indiscipline lensoise

Lens a multiplié les fautes tout au long de la rencontre, avec 18 fautes commises contre seulement 6 pour Lorient. Cette différence s’est accompagnée d’un déséquilibre disciplinaire : trois cartons jaunes distribués côté lensois, dont un second avertissement synonyme d’exclusion à la 85e minute, contre un seul jaune pour les Bretons.

Un antécédent favorable à Lorient

La dernière confrontation entre les deux clubs, en mars 2026, s’était déjà soldée par une victoire de Lorient, 2-1 à domicile. Lens, de son côté, avait entamé sa saison avec une victoire 5-2 contre Auxerre avant de s’incliner 2-1 à Strasbourg.