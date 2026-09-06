Liga : Barcelone étrille Valence 5-0 à Mestalla

Barcelone menait 5-0 face à Valence ce dimanche, à l’occasion de la 4e journée de Liga disputée à l’Estadio de Mestalla. Lamine Yamal, auteur d’un doublé, ainsi que Fermín López, Raphinha et Pedri, ont tour à tour trouvé le chemin des filets face à des Valenciens dépassés.

Un début de match fulgurant

L’ouverture du score intervient dès la 6e minute. Yamal reçoit le ballon dans la surface et le catapulte du plat du pied, à l’entrée du petit filet, pour le premier but des Blaugranas. Seize minutes plus tard, López profite d’une passe décisive d’Anthony Gordon pour doubler la mise. À la pause, l’avance blaugrana est de 2-0.

Le troisième but arrive peu après l’heure de jeu, sur une combinaison entre Rodri et Yamal, ce dernier trouvant López, dont la frappe est finalement déviée au fond par Raphinha. Le score grimpe à 3-0. Peu avant, Rodri avait touché le poteau, signe de la domination exercée par les hommes d’Hansi Flick.

Face à cette avalanche, l’entraîneur valencien Carlos Corberán a réagi en effectuant trois changements simultanés et en modifiant l’organisation de son équipe. La riposte n’a toutefois rien changé : Pedri a porté le score à 4-0 sur un service de Dani Olmo, entré en jeu quelques minutes plus tôt.

Yamal s’offre un doublé

À la 84e minute, Yamal a signé son second but de la soirée, servi de nouveau par Olmo. Le jeune attaquant confirme sa montée en puissance offensive depuis le début de saison. Cette rencontre a également été marquée par les débuts de Gabriel Jesus sous le maillot blaugrana, entré en jeu à la 81e minute.

Des résultats sans appel entre les deux clubs

Cette rencontre s’ajoute à une série de résultats sans appel entre les deux clubs. Le 14 septembre 2025, à l’occasion de la même 4e journée de Liga, le Barça avait déjà infligé un cinglant 6-0 à Valence, avec deux buts chacun pour Fermín López, Raphinha et Robert Lewandowski. Un mois plus tôt, en Coupe du Roi, les Catalans s’étaient également imposés 5-0 en quart de finale à Mestalla. Avant la présente rencontre, Barcelone restait sur douze confrontations sans défaite face aux Ché, dont dix victoires.

Ce résultat permet aux Catalans de conserver leur invincibilité en championnat, après trois victoires lors des trois premières journées et douze buts inscrits sur cette période. Raphinha, meilleur buteur du groupe avec cinq réalisations avant cette rencontre, continue de creuser l’écart avec ses coéquipiers.

Une situation périlleuse pour Valence

Pour Valence, ce nouveau revers confirme un début de saison compliqué. Le club n’avait engrangé qu’un seul point sur ses trois premiers matches, après une défaite 3-1 concédée à La Corogne. Une déroute supplémentaire à Mestalla enverrait les Ché plonger davantage dans la zone de relégation.

Le club, qui devait quitter son stade historique de Mestalla à l’issue de la saison selon plusieurs médias espagnols, voit cette rencontre prendre une tournure amère, loin de l’adieu espéré face à l’un des cadors du championnat.