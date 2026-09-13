Liga : Le Barça mène 3-0 à Levante après une première période à sens unique (77% de possession)

Levante encaisse trois buts en 48 minutes face au FC Barcelone, ce dimanche, lors de la 5e journée de Liga. Xavi Espart a ouvert le score dès la 5e minute, avant un doublé de Lamine Yamal, le second sur penalty juste après la reprise.

Une possession écrasante dès le coup d’envoi

Le club catalan a totalisé 77% de possession de balle sur la première période, contre seulement 23% pour son adversaire. Cette domination s’est traduite par quatre tirs cadrés côté barcelonais contre trois pour Levante, qui n’a pourtant pas manqué d’occasions malgré la faible maîtrise du ballon. Le club valencien, 13e du classement avant cette rencontre, a concédé neuf coups francs face à seulement quatre pour son adversaire.

Yamal, déjà décisif à deux reprises

L’ailier de 19 ans a inscrit son premier but à la 19e minute, avant de transformer un penalty dès la 48e, trois minutes après la reprise du jeu. Une passe décisive supplémentaire, signée Espart pour le premier but, complète l’apport offensif barcelonais en première période.

Barcelone conforte sa première place

Avant cette rencontre, le club catalan occupait déjà la tête du classement de Liga, quand Levante pointait à la 13e place. Barcelone a enchaîné plusieurs succès nets ces dernières semaines, dont une victoire 5-0 contre Valence et un succès 5-2 face au Rayo Vallecano début septembre. Le prochain rendez-vous des Catalans est programmé le 19 septembre, à l’extérieur, face à Séville.

Sur le plan disciplinaire, chaque équipe a écopé d’un carton jaune avant la pause. Un seul changement a été opéré côté barcelonais au retour des vestiaires.