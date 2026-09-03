Ligue 1 : Toulouse tombe face à Lille malgré 24 tirs, Özer et Ueda décisifs

Toulouse s’est incliné 0-1 face à Lille ce jeudi lors de la 3e journée de Ligue 1, au Stadium de Toulouse. Malgré 24 tentatives de frappe, les Toulousains n’ont pas trouvé la faille.

Un but tardif signé Ueda

Le seul but de la rencontre est tombé à la 73e minute. L’attaquant japonais Ayase Ueda, tout juste entré en jeu, a placé une tête décisive après avoir repris un centre venu de Romain Perraud, envoyé depuis le flanc gauche. Il s’agit du premier but de l’international japonais en Ligue 1 cette saison, pour sa première apparition sous le maillot lillois. Grâce à ce succès, le LOSC grimpe temporairement en haut du tableau du championnat, une position rarement occupée par le club nordiste ces dernières saisons.

Özer, rempart décisif

Le portier turc Berke Özer a multiplié les parades décisives face aux attaquants toulousains, notamment lors de la première période. Sans ses interventions, l’issue du match aurait probablement été différente, Toulouse ayant dominé les débats en occasions et en possession. L’écart entre la domination territoriale de Toulouse et le score final reste marqué au terme de la rencontre.

Un tournant en fin de match pour Toulouse

À la 70e minute, le gardien Guillaume Restes, qui disputait sa 100e apparition en Ligue 1, a dû quitter le terrain sur blessure. Son remplaçant, Mathys Niflore, effectuait alors ses tout premiers pas sous le maillot toulousain en Ligue 1. Quelques minutes après son entrée, le jeune gardien a encaissé le but d’Ueda, lui aussi à sa première apparition avec Lille cette saison. Avec ce succès à l’extérieur, Lille conserve un début de saison solide, tandis que Toulouse devra rebondir dès la prochaine journée pour limiter l’écart au classement.