Ligue des champions : deux novices, l'Azerbaïdjan et l'Autriche, rejoignent l'élite européenne pour la première fois

Le Sabah FK, club fondé en 2017 à Bakou, dispute cette semaine son tout premier match de phase de ligue de la Ligue des champions. Avec un peu moins de neuf ans d’existence, aucune formation n’avait encore atteint ce stade de la compétition aussi tôt dans son histoire — l’ancienne référence en la matière, le club russe du FC Krasnodar, avait mis six années de plus avant d’y parvenir en 2020.

Un parcours qualificatif semé d’obstacles

Pour en arriver là, Sabah a dû traverser quatre tours de qualification. Le club a d’abord écarté les Gallois de The New Saints, puis les Finlandais du KuPS et les Danois de l’AGF Aarhus, champion du Danemark en titre. Le tour décisif s’est joué face à l’Hapoël Beer-Sheva, en Israël : battu 2-1 à l’aller, Sabah a renversé la situation à domicile en s’imposant 5-2 après prolongation, pour une qualification actée sur le score cumulé de 6-4. Champion d’Azerbaïdjan pour la première fois en 2025-2026 et double vainqueur consécutif de la Coupe nationale, le club dirigé par l’entraîneur lituanien Valdas Dambrauskas affrontera Manchester United à Old Trafford le jeudi 10 septembre à 21 heures, pour son baptême européen au plus haut niveau.

Le LASK Linz, auteur d’une remontée à quatre buts

Le second débutant de cette édition n’a pas eu un chemin plus simple. Le LASK Linz, champion d’Autriche en titre, semblait éliminé après sa défaite 3-0 à l’aller contre le Celtic Glasgow, en barrage retour. Menés jusqu’à 4-0 sur l’ensemble des deux rencontres après le but rapide de Callum McGregor, les Autrichiens ont inscrit trois buts en seconde période avant qu’un but égalisateur inscrit à la 90e minute n’envoie les deux équipes en prolongation. Un doublé décisif a scellé la qualification du LASK sur le score de 5-1, et 5-4 sur l’ensemble des deux matchs. Le club écossais, éliminé au même stade l’an dernier, connaît ainsi un second échec de rang à ce niveau de la compétition. Le club autrichien débute sa campagne européenne dès ce mardi 8 septembre, à 18h45, en déplacement chez l’AEK Athènes.

Une formule qui ouvre la porte aux petits clubs

Ces deux qualifications inédites reflètent l’effet du format à 36 équipes introduit par l’UEFA depuis la saison 2024-2025, qui élargit mécaniquement le nombre de places disponibles en phase de ligue par rapport à l’ancienne formule à 32 clubs et huit groupes. Sabah et le LASK ne sont pas les seuls nouveaux venus de cette édition 2026-2027 : le club italien Côme, promu en Serie A, dispute lui aussi sa première campagne dans la compétition, tandis que le norvégien Bodø/Glimt entame sa deuxième participation consécutive après un parcours remarqué la saison précédente jusqu’en huitièmes de finale.

Pour Sabah comme pour le LASK, l’enjeu sportif immédiat reste secondaire face à la portée symbolique de cette entrée en lice. Les deux clubs, longtemps cantonnés aux compétitions continentales mineures, rejoignent désormais une compétition qui réunit huit des plus grands clubs du continent dans son seul premier chapeau de tirage au sort.