Ligue des champions : Mbappé à un but d’un nouveau record face à l’Inter

Kylian Mbappé peut rejoindre Raúl dans le top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des champions ce mardi 8 septembre face à l’Inter Milan. L’attaquant du Real Madrid compte actuellement 70 réalisations dans la compétition, contre 71 pour l’ancien international espagnol, selon l’UEFA.

Un but au Santiago-Bernabéu permettrait donc au Français de porter son total à 71 et de partager la cinquième place avec Raúl. Deux réalisations lui permettraient de le dépasser et de devenir seul cinquième du classement historique.

Mbappé retrouve la Ligue des champions après un été marquant

Cette rencontre intervient quelques semaines après une Coupe du monde 2026 particulièrement productive pour Mbappé. Avec la France, il a inscrit 10 buts durant le tournoi disputé en Amérique du Nord. Son doublé contre l’Angleterre lors du match pour la troisième place lui a aussi permis d’atteindre 22 buts en Coupe du monde, un total qui l’a placé devant Lionel Messi, crédité de 21 réalisations.

Cette performance lui a permis de remporter le Soulier d’or du Mondial 2026. Avec cette deuxième récompense après celle obtenue en 2022, Mbappé est devenu le premier joueur à remporter deux fois le trophée de meilleur buteur de la Coupe du monde.

Son bilan mondial s’établit désormais à 22 buts en 22 matches dans la compétition : quatre en 2018, huit en 2022 et dix en 2026.

Quatre buts depuis le début de la saison avec le Real Madrid

Le retour en club s’est également accompagné de plusieurs réalisations. Mbappé a marqué quatre fois lors des quatre premières journées de Liga avec le Real Madrid. Il a signé un triplé contre la Real Sociedad le 26 août, avant de marquer encore face à Málaga quatre jours plus tard.

Le Français reste toutefois sur une soirée plus difficile contre le Real Betis. Battu 1-0 le 4 septembre, le Real Madrid a vu Mbappé manquer un penalty dans le temps additionnel. Cette défaite a mis fin au début de saison sans revers du club en Liga.

Face à l’Inter, le contexte sera différent avec le retour de la Ligue des champions. La rencontre constitue le premier match du Real Madrid dans la phase de ligue 2026-2027. L’UEFA rappelle que Mbappé a atteint ses 70 buts européens en 98 apparitions, depuis ses débuts avec Monaco lors de la saison 2016-2017.

À la veille du match, Mbappé a aussi évoqué ses ambitions individuelles. « J’ai le sentiment que c’est une bonne année pour cela », a-t-il déclaré au sujet du Ballon d’Or, après son parcours au Mondial.