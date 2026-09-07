Ligue des Champions : Mbappé retourne la critique du PSG à son avantage

Kylian Mbappé a réagi ce lundi aux deux titres consécutifs remportés par le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions depuis son départ. Face à la presse à Madrid, l’attaquant a assumé être régulièrement questionné sur ce sujet, estimant que cela contribuait à sa propre exposition médiatique.

Une réponse assumée face aux relances

Sollicité sur son absence lors des deux sacres parisiens, le capitaine des Bleus a minimisé la portée de la question tout en reconnaissant l’intérêt qu’elle suscite.« Ce n’est qu’une analyse de plus », a-t-il d’abord répondu, avant de préciser que le fait de parler autant de lui « ça marche bien »*, un constat qu’il dit ne pas contester.

Le club parisien a décroché son tout premier sacre européen en mai 2025, en dominant l’Inter Milan sur le score de 5-0 en finale, un an après le départ de son ancien capitaine pour le club madrilène. Douze mois plus tard, en mai 2026, les Franciliens ont conservé leur trophée aux dépens d’Arsenal, à l’issue d’une séance de tirs au but. Aucun de ces deux titres n’a été soulevé par celui qui reste, statistiquement, le meilleur buteur de l’histoire du club francilien avec 256 réalisations en sept saisons.

Un litige salarial toujours ouvert

Ces déclarations interviennent dans un climat où Mbappé et son ancien club restent en désaccord sur une question financière : le joueur réclamerait environ 55 millions d’euros de sommes qu’il estime impayées, tandis que la direction parisienne évoque de son côté un renoncement partiel accepté à l’oral en 2023. Le différend serait actuellement examiné par la justice prud’homale.

Cette tension n’avait pourtant pas empêché l’attaquant de saluer publiquement, en 2025, la performance de ses anciens coéquipiers au lendemain de leur premier sacre, sans manifester d’amertume apparente. Une attitude similaire a prévalu ce lundi devant la presse.

Real Madrid attendu face à l’Inter

Cette prise de parole précédait le lancement de la campagne européenne du Real Madrid, qui recevait l’Inter Milan dès le lendemain soir pour son entrée en lice. Les Madrilènes abordent cette édition avec l’ambition de rebondir après une saison sans titre majeur, marquée par une élimination en quarts de finale face à Arsenal.

Toujours face aux journalistes, Mbappé a également défendu ses chances pour le Ballon d’Or 2026, s’appuyant sur son record de buteur historique établi lors de la dernière Coupe du monde. Il est aussi revenu sur les critiques régulières visant son investissement défensif depuis son arrivée en Espagne.

Sept saisons passées à Paris sans jamais atteindre le sommet européen, puis deux trophées soulevés par son club formateur dès son départ : Mbappé n’aura, à ce jour, jamais soulevé la Ligue des Champions sous le maillot parisien, malgré son statut de meilleur buteur de l’histoire du club.